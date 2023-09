Phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em tại công trường xây dựng

AN BÌNH | 09/09/2023 15:36

(QNO) - Sở Xây dựng vừa đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên các công trường xây dựng.

Một công trường xây dựng được cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: A.B

Để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do tai nạn đuối nước xảy ra tại các công trường đang thi công xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng; rà soát quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại các công trình xây dựng.



Xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, trong đó có biện pháp kỹ thuật an toàn đối với hố sâu (hố cọc, móng…), vị trí xảy ra đọng nước trên công trường sau mưa bão để tránh người bị rơi ngã, gây tai nạn đuối nước. Tăng cường bố trí biển cảnh báo, lập rào chắn tại các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước trên công trường.

Sở Xây dựng yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng theo dõi, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, chủ đầu tư tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công xây dựng tại công trình và xử lý các sai phạm theo quy định pháp luật.