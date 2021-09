Phú Ninh sẵn sàng di dời 300 hộ dân ở vùng ngập lụt và sạt lở

(QNO) - UBND huyện Phú Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tập trung ứng phó với thiên tai (cơn bão số 5) theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như đã lên kế hoạch.

Các lực lượng công an, quân đội và xung kích huyện Phú Ninh sẵn sàng di dời người dân trong tình huống khẩn cấp. Ảnh: C.Đ

Đối với cơn bão số 5, các xã, thị trấn phòng chống bão theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức di dời xen ghép để phòng chống Covid-19.

Tính đến 18 giờ hôm nay 11.9, đã hoàn thành việc cắt tỉa, chằng chống cây xanh, nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, nạo vét khơi thông dòng chảy, tháo dỡ các panô, áp phích có nguy cơ đổ ngã.

Cùng với đó, các lực lượng công an, quân sự, xung kích sẵn sàng di dời 300 hộ dân đến nơi an toàn, trong đó, xã Tam Đàn là 130 hộ, Tam An 56 hộ, Tam Lộc 22 hộ, Tam Lãnh 20 hộ.