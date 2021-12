Phụ nữ Tam Kỳ đồng hành phòng chống Covid-19

(QNO) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn TP.Tam Kỳ, cán bộ, hội viên phụ nữ từ cấp thành phố đến xã, phường đã đồng hành hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và các trường hợp đang chấp hành cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Bà Đoàn Thị Kim Ngọc (áo hồng, đứng giữa) đi chợ hộ cho các trường hợp đang chấp hành cách ly tại nhà. Ảnh: LT.

Mô hình thiết thực

Sau khi phường An Sơn xuất hiện ca bệnh F0 đầu tiên vào ngày 20.11, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường này đã phát động thực hiện mô hình "đi chợ hộ", hỗ trợ cho các trường hợp là F1, F2 đang chấp hành cách ly tại nhà. Đến nay có 4 chi hội trực thuộc triển khai mô hình với tổng 33 lượt đi chợ; hỗ trợ 12 hộ gia đình và phòng trọ đang bị phong tỏa.

Theo bà Đoàn Thị Kim Ngọc – Chi hội phụ nữ khối phố 4 (phường An Sơn), địa bàn có nhiều trường hợp bị cách ly nhất nên chi hội tham gia 22 lượt đi chợ hộ. “Việc này này không chỉ giúp các hộ dân có thức ăn hàng ngày mà còn giúp họ yên tâm chấp hành tốt việc cách ly, hoàn thành nghĩa vụ của mình”, bà Ngọc chia sẻ.

Phụ nữ phường An Xuân hỗ trợ tiêm vắc xin. Ảnh: LT.

Ban đầu mô hình "đi chợ hộ" giúp dân chỉ triển khai ở Hội LHPN các phường Tân Thạnh, An Sơn, An Xuân và An Mỹ nhưng đến nay Hội LHPN TP.Tam Kỳ đã nhân rộng ra toàn thành phố với khẩu hiệu “đi chợ giúp dân, san sẻ yêu thương, đẩy lùi dịch bệnh”.

Đồng hành chống dịch

Chị Vũ Thị Tố Uyên – Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thạnh cho biết: “Hội LHPN phường không chỉ thực hiện "đi chợ hộ" giúp dân mà còn đảm bảo công tác hậu cần, nấu các suất ăn phục vụ cho lực lượng y tế, dân quân tham gia lấy mẫu xét nghiệm, các trường hợp F1, F2 đang thực hiện cách ly tại nhà, địa điểm phong tỏa. Đến nay, chúng tôi có 3 đợt hỗ trợ với số lượng hơn 100 suất ăn miễn phí”.

Anh Lê Đình Ngôn – một người ở trọ tại khối phố Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh) liên quan đến ca bệnh F0 phải cách ly tại nhà. Anh Ngôn đã 2 lần nhận được sự hỗ trợ từ Hội LHPN phường. “Nhờ có sự trợ giúp của các chị phụ nữ phường nên tôi yên tâm chấp hành nghiêm túc quy định cách ly tại địa phương” - anh Ngôn nói.



Phụ nữ phường Tân Thạnh nấu suất ăn hỗ trợ các trường hợp cách ly và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: LT.

Không trực tiếp đối mặt với nguy hiểm như các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch nhưng cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Tam Kỳ đang thể hiện vai trò điểm tựa vững chắc.

Chị Nguyễn Thị Kim Yển – Chủ tịch Hội LHPN TP.Tam Kỳ cho biết: “Mọi mặt của công tác hậu cần đang được cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố tham gia nhiệt tình. Lực lượng phụ nữ sẵn sàng nhận nhiệm vụ tuyên truyền lưu động chống dịch, dọn vệ sinh, tặng quà khu cách ly, hỗ trợ tiêm vắc xin… Tất cả đồng lòng cùng hệ thống chính trị chống dịch".