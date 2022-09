Tại huyện Thăng Bình, Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tọa đàm “Phụ nữ với an toàn giao thông”.

Tọa đàm “Phụ nữ với an toàn giao thông” tổ chức tại Thăng Bình. Ảnh: G.B

Trước khi gặp tai nạn giao thông, chị Nguyễn Thị Minh Thương - Chi hội Trưởng phụ nữ thôn Phước Ấm (xã Bình Triều) là trụ cột chính của gia đình. Tháng 12.2020, chị Thương gặp tai nạn khi chiếc xe máy do chị điều khiển đâm vào chú chó bất ngờ chạy băng ra đường. Chị bất tỉnh 21 ngày, hơn 2 tháng điều trị, tốn kém cả trăm triệu đồng, sức khỏe thì kém hơn trước rất nhiều.

Chị Thương bày tỏ, để đảm bảo an toàn giao thông, các hộ gia đình không nên thả rông chó mèo ra đường. Ngoài ra, các ngành chức năng cần có chế tài trong việc ngăn chặn, xử lý tình trạng thả rông súc vật ra đường. Đối với những ai tham gia giao thông hãy đội mũ bảo hiểm, quan sát kỹ khi lưu thông.

Còn bà Lê Thị Phụng (thị trấn Hà Lam) không khỏi xót xa khi nhắc đến đứa cháu nội đang học lớp 11 thì qua đời do tai nạn giao thông vào cuối năm 2021, người gây tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu. Bà Phụng chia sẻ: “Nỗi đau mất người thân quá lớn. Cháu tôi mất khi bao ước mơ còn dang dở. Ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười của cháu giờ trầm lắng và lạnh lẽo. Tôi mong mọi người hãy thực hiện đúng quy định về tham gia giao thông: Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Theo Trung tá Nguyễn Duy Phương - Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Thăng Bình, ý thức của người tham gia giao thông mới là yếu tố quan trọng. Bởi thực tế, một bộ phận người tham gia giao thông ý thức chưa cao, nặng về tính đối phó với lực lượng công an hơn là tự giác chấp hành.

Do đó, cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; lồng ghép các mục tiêu, tiêu chí bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường, doanh nghiệp. Ngoài ra, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa công an, ngành y tế và các đơn vị liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền, xử lý.

Bà Trần Thị Thu Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thăng Bình cho biết, đến nay toàn huyện có 93 mô hình trợ lực đảm bảo an toàn giao thông, qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của phụ nữ và người dân trong việc chấp hành nghiêm túc pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, hội đã xây dựng 22 tuyến đường phụ nữ tự quản “sáng - xanh - sạch - đẹp” với chiều dài 18km, tạo cảnh quang môi trường, cây xanh, bóng mát và điện chiếu sáng về đêm góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và khu dân cư...

Thời gian tới, hội tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền về an toàn giao thông giúp chị em phụ nữ và nhân dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ nhớ; phát huy tốt vai trò giám sát của tổ chức hội, hội viên phụ nữ trong xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, phát huy tinh thần dân chủ trong công tác giám sát việc xử lý các vi phạm giao thông..., góp phần xây dựng văn minh giao thông trên địa bàn huyện.