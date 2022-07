Phụ nữ với an toàn thực phẩm

Trong khuôn khổ tọa đàm “Phụ nữ với công tác an toàn thực phẩm năm 2022” do Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Đại Lộc triển khai, nhiều vấn đề bức thiết về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm.

Sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Đại Lộc. Ảnh: H.LIÊN

Bà Nguyễn Thị Mừng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đại Lộc cho biết, thông qua các hội chợ, diễn đàn, các cấp hội phụ nữ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người sản xuất thực phẩm lẫn người tiêu dùng với phương châm “Hãy là người sản xuất có tâm phục vụ nhu cầu tiêu dùng sản phẩm an toàn cho cộng đồng. Hãy là người tiêu dùng thông thái”.

Các cấp hội còn phối hợp tổ chức hội chợ xanh, hội chợ an toàn thực phẩm, hội thi rung chuông vàng về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Hội cũng có nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn tổ hợp tác rau an toàn Quảng Yên và trái cây Thái Sơn làm thủ tục đề nghị UBND xã chi hỗ trợ vốn sản xuất từ nguồn nông thôn mới.

Hội cũng hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị trấn thành lập 11 tổ hợp tác hướng tới sản xuất an toàn như Tổ hợp tác nấm rơm Đại Phong, rau sạch Quảng Yên (Đại An), chè xanh An Bằng (Đại Thạnh), trái cây Thái Sơn (Đại Hưng), bánh tráng (Đại Đồng, thị trấn Ái Nghĩa)...

Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đại Lộc cho hay, trên địa bàn có hơn 25.000 hộ tham gia sản xuất nông nghiệp, với hàng chục nghìn tấn rau củ quả, thịt heo và trâu bò, trứng và thịt gia súc gia cầm... cung ứng ra thị trường mỗi năm. Vì vậy, ý thức và trách nhiệm của hộ sản xuất, trong đó hầu như hộ nào cũng có phụ nữ, là rất quan trọng. Nâng cao ý thức cho phụ nữ sẽ là cách làm hiệu quả trong đảm bảo ATVSTP.

Bà Nguyễn Thị Mừng chia sẻ, thời gian qua, để góp phần đảm bảo ATVSTP, Hội LHPN huyện phối hợp cùng Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện giám sát thường xuyên các quán ăn, khu giết mổ tập trung và các bếp ăn tập thể tại địa phương.

Phối hợp kiểm tra tại 205 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ; tổ chức ký cam kết sản xuất, chế biến đảm bảo VSATTP. Qua đó, phát hiện những tồn tại để các đơn vị liên quan chấn chỉnh kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh, tình trạng vi phạm ATVSTP diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi dưới nhiều hình thức. Năm 2021, Quảng Nam xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm với 73 người mắc, 1 người tử vong.

“Việc lựa chọn thực phẩm sạch, thịt cá, rau củ tươi sống, không sử dụng sản phẩm quá hạn, tránh xa những thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc; bảo quản và chế biến thực phẩm kỹ lưỡng, ăn chín, uống sôi bảo đảm đúng ATVSTP là hết sức quan trọng.

Vì vậy, trách nhiệm của phụ nữ trong việc đảm bảo ATVSTP là rất lớn, và tại Đại Lộc, các cấp hội phụ nữ, hội viên đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong vấn đề này” - bà Liên nói.