Phước Sơn: Trèo cây hái ươi, một người rơi xuống đất tử vong

(QNO) - Chiều nay 1.7, ông Cao Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn) cho biết lúc 11 giờ trưa nay, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là em Hồ Văn Hà (SN 2004, trú tại thôn 2, xã Phước Hiệp) rơi xuống từ một cây ươi, tử vong.

Để lấy hạt ươi, nhiều người leo lên ngọn cây cao rung lắc cho ươi bay xuống. Đây là nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay, Hồ Văn Hà cùng hơn 10 người trong thôn rủ nhau vào rừng thuộc địa bàn thôn 4, xã Phước Hiệp để thu lượm quả ươi. Tuy nhiên, vào thời gian trên, do bất cẩn trong khi trèo lên cây hái quả, Hà bị rơi từ trên cây xuống đất. Những người đi cùng đã nhanh chóng đưa Hà đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do chấn thương quá nặng, đoạn đường đưa nạn nhân từ nơi gặp nạn đến bệnh viện khá xa nên nạn nhân đã tử vong. Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hơn 2 tuần qua, khi mùa ươi bay rộ lên, người dân trên địa bàn và người từ nơi khác tìm đến Phước Sơn để thu lượm hạt ươi khá nhiều, trung bình mỗi ngày có hàng trăm người đổ xô vào rừng lượm hạt ươi bay. Không ít người do nôn nóng thu hoạch được nhiều nên đã trèo lên cây, chặt cành, thậm chí đốn hạ cả cây. Điều này không những hủy hoại cây ươi, hủy hoại cây rừng tự nhiên mà còn nguy hiểm đến tính mạng của người đi thu hoạch ươi.

Ông ALăng Ngọc – Giám đốc Ban quản lý rừng Phước Sơn cho biết, thời gian qua đơn vị đã huy động 100% lực lượng, hơn 100 cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng, phân chia thành nhiều tổ để phối hợp với lực lượng các xã tuần tra, kiểm soát địa bàn, có nơi phải “cắm chốt” tại chỗ để nhắc nhở người thu lượm ươi không hạ cây, chặt cành và nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phòng cháy rừng. Tuy nhiên, do địa bàn quá rộng, lực lượng không thể “phủ sóng” hết, vì vậy nhiều người đã cố tình trèo hái, chặt cành ở những nơi không có lực lượng bảo vệ rừng.

Ông Trần Hữu Út bên cây ươi do chính ông và những người đi cùng chặt hạ.

Trước đó, vào ngày 20.6, Trạm Bảo vệ rừng xã Phước Xuân phát hiện ông Trần Hữu Út, quê ở huyện Đại Lộc cùng đi với 3 người khác lén lút vào khu vực khoảnh 7, tiểu khu 625 thuộc xã Phước Xuân chặt hạ cây ươi có khối lượng gỗ quy tròn khoảng 5m3. Đây là khu vực được quy hoạch là rừng đặc dụng thuộc lâm phận Vườn quốc gia Sông Thanh. Ông Út khai nhận chặt cây ươi để thu lượm hạt.

Ông Hồ Công Điểm – Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, từ đầu mùa ươi đến nay, huyện Phước Sơn đã tích cực tuyên truyền và ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý, cũng như triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ cây ươi, trong đó người dân phải đăng ký và viết cam kết không được cưa, chặt hạ cây khi vào rừng thu lượm hạt ươi.