Phường Minh An đẩy mạnh phong trào xây dựng đô thị văn minh trong đồng bào tôn giáo

(QNO) - Tại chùa Long Thọ (Khối phố An Hội), Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an phường Minh An vừa tổ chức hội nghị triển khai đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” và các phong trào khác trong đồng bào các tôn giáo năm 2023.

Thiếu tá Lê Trung Vĩnh - Trưởng Công an phường Minh An báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, tăng ni phật tử đã được nghe lãnh đạo công an phường thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và trên địa bàn phường nói riêng; triển khai một số nhiệm vụ và biện pháp nhằm phòng chống tội phạm, ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; đảm bảo an toàn công tác PCCC và lập lại trật tự kinh doanh, mỹ quan đô thị.

Trao Bảng cam kết cho các tăng ni phật tử đăng ký tham gia mô hình 3R.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng tổ chức tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, củng cố và nhân rộng mô hình 3R - tái chế dung dịch tẩy rửa đa dạng từ rác thải nhà bếp trong các cơ sở tôn giáo và phật tử trên địa bàn phường.

Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban Trị sự chùa Long Thọ đã vận động tăng ni phật tự tiếp tục cam kết tham gia mô hình 3R nhằm góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình và xung quanh khu vực sinh sống.