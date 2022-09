Quảng Nam "chạy đua" trước bão số 4

(QNO) - Hôm nay 27.9, các địa phương trong tỉnh lại tất tả chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men... trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền.

Tại Tây Giang, chính quyền địa phương đã lên phương án sơ tán 755 hộ/2.850 khẩu (hình thức sơ tán xen ghép 400 hộ/1.650 khẩu và tập trung 355 hộ/1.200 khẩu). Công tác sơ tán người dân đến nơi an toàn đã hoàn tất trước 9 giờ sáng nay.

Để chủ động trong mùa mưa bão, Tây Giang đã dự trữ 180 tấn gạo, trong đó nhân dân dự trữ 100 tấn gạo; 11 điểm trường bán trú dự trữ 16,5 tấn; các hàng, quán, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện dự trữ 63,5 tấn. Bên cạnh đó, các lương thực, thực phẩm, nước uống, cơ số thuốc thiết yếu đảm bảo phục vụ tại chỗ đủ từ 25-30 ngày.

Còn ở huyện Đông Giang, các địa phương đang gấp rút với công tác phòng chống bão số 4. Anh Alăng Bót - Bí thư Đoãn xã đoàn Kà Dăng (Đông Giang) cho biết, từ chiều qua 26.9, cùng với triển khai các phương án ứng phó trước bão, vận động người dân chằng chống nhà cửa, chính quyền địa phương huy động lực lượng xung kích tổ chức di dời nhà dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Theo anh Bót, đến nay có 5 ngôi nhà của người dân ở thôn Nhiều 1 (Kà Dăng) đã được di dời khẩn cấp. Từ nhiều ngày qua, lực lượng thanh niên, dân quân, Công an xã phối hợp vận chuyển gỗ, cùng các vật dụng cần thiết hỗ trợ người dân dựng lại nhà mới tại mặt bằng dân cư được bố trí thuộc khu vực Bến Hiên.

Nhiều năm nay, cụm dân cư thôn Nhiều 1 với 17 hộ dân sinh sống nằm trong khu vực mất an toàn do sạt lở đất từ ta luy dương. Đợt mưa lũ năm ngoái, sạt lở đất khiến 1 ngôi nhà xây ở cụm dân cư này bị hư hỏng nặng, buộc phải di dời.

"Trong ngày hôm nay, lực lượng xung kích tiếp tục di dời toàn bộ nhà dân nằm vùng có nguy cơ sạt lở đến vị trí an toàn. Riêng tài sản và người dân được sơ tán, bố trí chỗ ở tạm tại các trường học, trạm y tế... nhằm đảm bảo an toàn trước bão" - anh Bót cho hay.

Trước đó, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ xã Zà Hung đến Mà Coih (Đông Giang) xuất hiện ít nhất 2 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Huyện Nam Giang thành lập lực lượng phản ứng nhanh và trưng dựng phương tiện phục vụ phòng, chống cơn bão số 4. Theo đón lực lượng này gồm 80 người cơ cấu từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện. Trưng dựng phương tiện phục vụ phòng, chống cơn bão số 4 gồm 5 xe tải và 5 xe xúc.

Tại Bắc Trà My, ông Nguyễn Hồng Vương – Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCTT&TKCN huyện cho biết, hiện ở 13 xã, thị trấn đã dự trữ 92.880 thùng mì tôm, lương khô các loại, 1.208 tấn gạo tại các cơ sở kinh doanh. Địa phương còn có nguồn lương thực tự đảm bảo tại các hộ dân sau khi thu hoạch vụ đông xuân – hè thu.

Địa phương dự kiến trước 15 giờ hôm nay 27.9 hoàn thành việc sơ tán 704 hộ dân dân (3.681 khẩu); lên phương án sơ tán 12.000 người (2.200 hộ) nằm ở vùng có nguy cơ bão, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Huyện phát tin lưu động, đăng tải các nội dung phục vụ ứng phó bão, thông tin đến người dân trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Trung tâm điều hành thông minh IOC huyện, tuyên truyền lưu động bằng loa.

Tại Núi Thành, Ông Nguyễn Tấn Hùng – Chủ tịch UBND xã Tam Hải (Núi Thành) cho biết, sáng nay địa phương tiếp tục sơ tán thêm 300 hộ dân đến nơi an toàn để tránh trú bão số 4. Từ sáng sớm, các hộ dân thôn Long Thạnh Tây (Tam Hải) đã được sơ tán đến Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) để tránh bão số 4. Được biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã cử 9 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn.

Còn tại Tiên Phước, sáng nay 27.9, đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dẫn đầu có buổi làm việc nhanh với địa phương về công tác đối phó với bão số 4. Theo UBND huyện Tiên Phước, địa phương có 7 hồ đập nhỏ, các hồ đập đã xả lũ xuống mức thấp để đón bão. Toàn huyện có 5.612 người nằm trong vùng nguy hiểm được sơ tán (sơ tán tập trung 2.452 người và sơ tán xen ghép 3.160 người). Lực lượng xung kích đang chốt chặn tại các điểm xung yếu như khu vực núi Đầu Voi (Tiên An), núi Ông Chi (Tiên Châu), Chân Đồi Cao (Tiên Kỳ)…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Tiên Phước tập trung cả hệ thống chính trị triển khai các phương án đối phó với cơn bão số 4; trong đó lưu ý tập trung hướng dẫn người dân tỉa cành, chằng chống, neo núi lại để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Chính quyền địa phương phải hoàn thành việc di dời dân trước 12 giờ trưa hôm nay.

Tại Duy Xuyên, đến cuối giờ sáng nay 27.9, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp với nhân viên của khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) sơ tán 213 người dân ở xã Duy Hải vào tạm trú tại khu nhà ở cho chuyên gia, nhân viên của khu nghỉ dưỡng này.

Theo ông Steve Wolstenholme - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, đơn vị đã chuẩn bị gần 100 phòng với sức chứa khoảng gần 400 người để người dân địa phương có nhà ở không kiên cố tạm trú tránh bão Noru cho đến khi bão tan.

Bà Lê Thị Hột (76 tuổi, xã Duy Hải) cho hay, gia đình tôi có 6 người thì 4 người gồm người và trẻ nhỏ đã được di dời đến khu nghỉ dưỡng này trong sáng nay nên yên tâm phần nào. Còn lại 2 người lớn đang ở nhà tiếp tục gia cố nhà cửa sẽ tiến hành sơ tán trước khi bão đổ bộ.

Vùng đông Duy Xuyên được đánh giá là khu vực xung yếu sẽ chịu nhiều thiệt hại khi bão Noru đổ bộ. Đánh giá sơ bộ từ huyện Duy Xuyên thì có gần 1.000 người ở khu vực này phải tiến hành sơ tán, thậm chí số lượng sẽ cao hơn nhiều nếu bão cập bờ ở mức độ siêu bão.

Từ nay đến khi bão đổ bộ, khu nghỉ dưỡng này vẫn còn có thể tiếp nhận gần 200 người dân từ các xã Duy Hải, Duy Nghĩa (Duy Xuyên) và Bình Dương (Thăng Bình). Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương sơ tán người dân vùng xung yếu tại vùng đông đến các nơi kiên cố khác.

Hội An tạm dừng hoạt động các chợ dân sinh tránh bão Noru

Sáng nay, chính quyền TP.Hội An cho tạm dừng hoạt động các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố từ 12 giờ 27.9. Theo đó, hành phố giao Ban Quản lý chợ Hội An, UBND các xã, phường thông báo cho tiểu thương, các hộ kinh doanh tại chợ Hội An và các chợ trên địa bàn biế để chấp hành. Đồng thời hướng dẫn, đề nghị các hộ kinh doanh chủ động triển khai các biện pháp che chắn, bảo quản hàng hóa, tài sản an toàn. Riêng khu vực chợ Hội An và các chọ ở địa bàn trũng thấp cần lưu ý việc kê dọn hàng hóa, tài sản để đề phòng nguy cơ nước dâng do mưa lớn, nước biển dâng.