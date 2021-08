Quảng Nam chia sẻ khó khăn với nhân dân Đà Nẵng

Thông qua đầu mối cung ứng hàng hóa là siêu thị Co.opmart Tam Kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nông sản, thực phẩm cho nhân dân quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nông sản tỉnh Quảng Nam hỗ trợ nhân dân quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng). Ảnh: V.A

Trước đó, ngày 11.8, ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, Mặt trận tỉnh đã ký kết hợp đồng với siêu thị Co.opmart Tam Kỳ nhằm cung ứng hơn 20 tấn hàng nông sản, thực phẩm (tổng trị giá gần 327 triệu đồng) cho nhân dân các quận Sơn Trà, Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng). Kinh phí mua nông sản, thực phẩm hỗ trợ người dân Đà Nẵng được Mặt trận tỉnh sử dụng từ nguồn vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 của tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc vừa vận động nhân dân toàn huyện hỗ trợ cho quận Sơn Trà hơn 25 tấn hàng hóa, bao gồm 20 tấn rau củ quả các loại, 5 tấn gạo và một số thực phẩm thiết yếu khác như dầu ăn, nước mắm, đường. Trong khi đó, vào sáng 13.8, hai chuyến xe chở hơn 10,3 tấn rau, củ quả do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội phát động đã chuyển đến người dân TP.Đà Nẵng.

Việc lựa chọn hình thức ký kết với nhà cung ứng nhằm kịp thời hỗ trợ nông sản, thực phẩm đến tay người dân đang trong thời điểm khó khăn, thiếu thốn nông sản, đặc biệt là các loại rau, củ quả... do phải thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động nhân dân trong tỉnh chung tay đóng góp hơn 500 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Như Lai - Giám đốc siêu thị Co.opmart Tam Kỳ cho biết, để chuẩn bị đủ nguồn hàng theo kế hoạch của Mặt trận tỉnh trong một thời gian ngắn, Co.opmart Tam Kỳ đã làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh để giới thiệu thêm nhà cung ứng. Ngoài các đối tác cũ như HTX Phú Mỹ (Phú Ninh), Trường Xuân (TP.Tam Kỳ), siêu thị đã ký hợp đồng với HTX Rau sạch Nam Phước (Duy Xuyên) và kết hợp với nguồn rau củ quả từ Đà Lạt để cung ứng nguồn nông sản, thực phẩm đảm bảo.

Theo đó, trong 2 ngày 13 và 14.8, Co.opmart Tam Kỳ đã tổ chức 2 chuyến xe chở tổng cộng 21,6 tấn nông sản, thực phẩm gồm các loại rau củ quả, phở sắn… ra quận Sơn Trà. Lượng nông sản, thực phẩm được bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà, sau đó phân phối đến 7 phường gồm Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, An Hải Đông, Phước Mỹ, An Hải Bắc và An Hải Tây.

“Cán bộ, nhân viên Co.opmart Tam Kỳ cảm thấy rất vui vì hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩa - cung ứng hàng hỗ trợ cho nhân dân quận Sơn Trà mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao phó. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đề nghị các HTX làm việc với người dân thực hiện thu hoạch rau quả trong thời gian ngắn và phân loại, đóng gói cẩn thận để đảm bảo độ tươi ngon khi chuyển đến tay bà con” - bà Lai chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà cho biết, sau khi tiếp nhận nguồn hàng hỗ trợ nói trên đã bố trí xe vận chuyển đến toàn bộ 7 phường để hỗ kịp thời cho người dân.

Bà Hà cho biết nguồn nông sản, thực phẩm mà tỉnh Quảng Nam hỗ trợ nhân dân quận Sơn Trà rất phong phú và tươi ngon. Các loại nông sản, thực phẩm được đóng gói, phân chia và bảo quản cẩn thận nên tạo thuận lợi cho địa phương trong việc phân phối đến tay người dân vùng dịch.

“Thay mặt lãnh đạo và nhân dân quận Sơn Trà tôi xin cảm ơn tấm lòng và sự quan tâm, chia sẻ từ Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và nhân dân tỉnh Quảng Nam dành cho nhân dân Sơn Trà. Sự hỗ trợ này hết sức thiết thực và kịp thời trong thời điểm bà con địa phương đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Coivd-19” - bà Hà nói.