(QNO) - Từ đêm 16/11, Quảng Nam ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ C.

Quảng Nam chịu ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, chiều nay 16/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.



Dự báo chiều và đêm nay 16/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Tại Quảng Nam, từ đêm nay 16/11, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh tăng cường phổ biến từ 20-22 độ C. Gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4, giật cấp 5.

Vùng biển Quảng Nam từ đêm 16/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 6 có nơi cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh



Cụ thể, đêm 16 đến ngày 17/11, vùng đồng bằng (Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành) có nhiệt độ trung bình 24-25 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C.

Vùng núi (Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn, Tiên Phước) có nhiệt độ trung bình từ 23-24 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Đêm 17 đến ngày 18/11, vùng đồng bằng có nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, vùng núi nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C.

Từ đêm 16/11 đến sáng 17/11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông vài nơi.