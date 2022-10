Quảng Nam có mưa lớn, có nơi trên 250mm

(QNO) - Theo bản tin Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ - 7 giờ ngày 10.10), các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Một số nơi có mưa lớn như Giao Thủy 188mm, đập Hà Thanh 251mm, Đại Hiệp 249mm, Điện Hồng 231mm, Hội An 126mm, Ái Nghĩa 216mm, Câu Lâu 149mm, Hương An 186mm, Tam Lãnh 146mm, Bình Phú 134mm, Việt An 128mm, Tam Trà 126mm, Xuân Bình 123mm, Núi Thành 111mm, Đại Chánh 111mm, Bình Lâm 109mm, Quế Sơn 109….



Dự báo trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, các xã miền núi huyện Quế Sơn, Thăng Binh, Đại Lộc, Núi Thành và Phú Ninh. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại TP.Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Nam Phước, Thăng Bình, Ái Nghĩa, Núi Thành.