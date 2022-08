Quảng Nam có mưa lớn diện rộng

(QNO) - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến dưới 10mm, vùng núi phía Nam phổ biến từ 30 - 50mm, vùng đồng bằng ven biển từ 50 - 80mm, có nơi cao hơn như trạm đo mưa Thăng Bình (Thăng Bình) 84mm, đo mưa Núi Thành (Núi Thành) 102mm.



Dự báo trong 24 giờ tới, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa ở các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi trên 100mm; vùng núi phía Bắc từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.

Một số nơi có mưa to, rất to như TP.Tam Kỳ, TP.Hội An (60 - 100mm); thị xã Điện Bàn có mưa to (50 - 80mm), thị trấn Núi Thành, thị trấn Trà My có mưa vừa, mưa to (40 - 70mm),... Trong 48 giờ tiếp theo, mưa có xu hướng giảm dần về diện và lượng, chỉ còn mưa, có nơi mưa vừa.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối nhỏ. Ngập úng cục bộ tại TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Núi Thành…