Quảng Nam có mưa lớn diện rộng, có nơi trên 400mm

Quảng Nam xuất hiện đợt mưa lớn, có nơi hơn 350mm

M.L | 26/09/2022 - 05:02

(QNO) - Do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão Noru nên từ chiều 26.9 đến ngày 28.9, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một đợt mưa lớn, có mưa to đến mưa rất to. Mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ chiều 27.9 đến sáng 28.9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-350mm, có nơi hơn 350mm.