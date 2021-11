Quảng Nam có mưa lớn diện rộng ở nhiều khu vực từ ngày mai (8.11)

(QNO) - Từ ngày 8 đến 11.11 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ảnh từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hôm nay (7.11), bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, từ ngày mai (8.11) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ.

Do chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 8 đến 11.11 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ ngày 8 đến 10.11.

Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi trên 300mm, vùng núi phía Bắc phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối và ngập úng cục bộ tại TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Núi Thành.