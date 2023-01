Quảng Nam có mưa lớn từ ngày 5-7/1

(QNO) - Từ chiều ngày 5-7/1, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với phần phía bắc của rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ nâng trục dần lên phía bắc nên từ chiều ngày 5-7/1 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ đêm 5/1 đến ngày 6/1.



Tổng lượng mưa các địa phương phía bắc của tỉnh phổ biến 70-120mm, có nơi hơn 150mm; các địa phương phía nam phổ biến 150-250mm, có nơi hơn 300mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, mưa lớn gây nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét tại sông suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông suối nhỏ; gây ngập úng tại vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Do đó cần chủ động phòng tránh để giảm nhẹ thiệt hại.