Quảng Nam đã tổ chức 61 chuyến xe, 4 chuyến máy bay đón hơn 3.500 người về quê

(QNO) - Tính đến sáng nay 13.8, Quảng Nam đã tổ chức 61 chuyến xe và 4 chuyến máy bay đón 3.505 người về quê.

Đón bà con Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh về quê. Ảnh: Hội đồng hương

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, đến thời điểm này Quảng Nam đã tổ chức 61 chuyến xe, 4 chuyến máy bay đón 3.505 người về quê (không kể có 54 người đón về bằng máy bay ghép chuyến); trong đó đón miễn phí 3.048 người và đón 457 người có thu phí.

Tất cả chuyến xe do Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco) chuyên chở miễn phí (trừ 2 xe do huyện Đại Lộc và 1 xe do TP.Hội An tự bố trí); 2 chuyến máy bay miễn phí, 2 chuyến máy bay thu phí.



Hiện tại các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức đón bà con về quê theo nguyện vọng.

* Về chủ trương của tỉnh đối với việc đón 500 sinh viên người Quảng Nam từ TP.Hồ Chí Minh về quê theo nguyện vọng, trước mắt, ngày mai 14.8 sẽ tổ chức 6 chuyến xe của Thaco xuất phát đón 300 sinh viên.

Việc tổ chức đón bà con Quảng Nam thực hiện theo Quyết định 98 (18.7.2021) của UBND tỉnh về phương án đón người dân Quảng Nam từ TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khu vực phía nam có hoàn cảnh khó khăn cũng như các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê.