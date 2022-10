Quảng Nam kiện toàn Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính

Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng

VINH ANH | 19/09/2022 - 10:15

(QNO) - Sáng nay 19.9, Sở Thông tin - truyền thông (TT-TT) phối hợp Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCert) thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) tổ chức chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng năm 2022 trên địa bàn Quảng Nam.