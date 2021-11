Quảng Nam mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ

(QNO) - Sáng nay 8.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Quảng Nam.

Sạt lở tại Tây Giang trong đợt mưa tháng 10.2021. Ảnh: C.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay khu vực Quảng Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa lúc 2 - 5 giờ sáng nay tại Núi Thành là 106,4mm, Thăng Bình 66,8mm, cầu Vĩnh Điện 33,8mm… Cảnh báo trong vài giờ tới Quảng Nam tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 40mm, có nơi hơn 80mm.

Trong 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại Quảng Nam. Trong đó nguy cơ cao tại Núi Thành, Thăng Bình, Điện Bàn; nguy cơ trung bình tại Phú Ninh, Bắc Trà My.

* Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ nay đến ngày 11.11 ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa dự báo ngày và đêm nay, từ Nghệ An đến Quảng Trị phổ biến 30 - 50mm, có nơi hơn 70mm. Từ nay đến ngày 11.11, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa phổ biến 150 - 200mm, có nơi hơn 250mm; từ Quảng Nam đến Phú Yên phổ biến 200 - 350mm, có nơi hơn 400mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 12.11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường nên mưa lớn ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài.