Quảng Nam phấn đấu trên 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời

Người cao tuổi giữ bình yên bản làng

PHƯƠNG GIANG | 02/12/2022 - 14:00

Từ chương trình phối hợp phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giữa ban đại diện Hội Người cao tuổi và Công an tỉnh, một sự chuyển biến lớn về nhận thức được tạo ra, góp phần phát huy vai trò của người cao tuổi trong giữ gìn an ninh.