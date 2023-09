Quảng Nam phấn đấu vào nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện Đề án 06

(QNO) - Quảng Nam đã đạt hơn 79% chỉ tiêu cài đặt, kích hoạt VNeID và nhiều giải pháp đang được gấp rút triển khai nhằm tăng tốc các nhiệm vụ liên quan Đề án 06.

Đoàn viên thanh niên được huy động tham gia các ngày Chủ nhật ra quân cài đặt kích hoạt VNeID. Ảnh: T.C

Thông tin trên được đại diện Công an tỉnh báo cáo tại buổi làm việc về triển khai thực hiện Đề án 06 do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì vào chiều nay 28/9.

Vận hành ổn định hệ thống

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh cho hay, đến thời điểm hiện tại, các kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin của các Bộ, ngành hoạt động tương đối ổn định.

Quảng Nam cũng đã hoàn thành kết nối với kho dữ liệu cá nhân/tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc gia quốc gia; cho phép đồng bộ kho số hóa dữ liệu kết quả thủ tục hành chính từ Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu. Việc triển khai hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, xây dựng kho dữ liệu cá nhân/tổ chức, số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đang được tiếp tục đẩy nhanh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: C.Đ

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã được các đơn vị thuộc Bộ Công an kiểm tra đánh giá, đáp ứng tiêu chí về an toàn, an ninh mạng và được Cục C06 thuộc Bộ Công an cấp tài khoản cho phép kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mới đây, Công an tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt hơn 738.200 tài khoản định danh điện tử VNeID trước ngày 30/9/2023.

“Công an tỉnh thường xuyên rà soát, thống kê kết quả cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đánh giá tiến độ, chỉ tiêu hoàn thành của 18 địa phương cấp huyện báo cáo Tổ công tác Đề án 06 các cấp theo dõi, chỉ đạo. Đến ngày 28/9, toàn tỉnh đã tạo lập hơn 871.900 hồ sơ với hơn 690.800 tài khoản định danh điện tử, trong đó đã kích hoạt hơn 585.300 tài khoản, đạt hơn 79% chỉ tiêu được giao. Có 3 địa phương hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt gồm Nông Sơn (107%), Hiệp Đức (100%), Tiên Phước (100%). Ngoài ra, công an toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân cho tất cả công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh ” - Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu cao nhất

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân cho biết, hiện nay việc cài đặt và kích hoạt ứng dụng VNeID đang được quyết liệt triển khai trong chặng nước rút. Nhiều cách làm hay đã được nhân rộng ở các địa phương. Trong đó, công an các huyện Thăng Bình, Núi Thành và TP.Hội An tiên phong phối hợp với ngành giáo dục, các trường THPT chọn học sinh cùng nơi thường trú với số công dân cần kích hoạt tài khoản để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt và kích hoạt tài khoản cho công dân ở nơi cư trú và chọn ngày Chủ nhật hàng tuần trở thành “Ngày tạo lập, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”.

Công an Tam Kỳ ra quân cùng Đoàn viên thanh niên hướng dẫn nhân dân tạo lập, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: T.C

[VIDEO] - TP.Tam Kỳ tổ chức ngày Chủ nhật tạo lập, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Your browser does not support the video tag.

Công an huyện Tây Giang phối hợp với các trường THPT đóng trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền và đưa vào giảng dạy, thực hành ngoại khóa các nội dung về Đề án 06 đối với học sinh các lớp. Thông qua công tác tuyên truyền và giảng dạy, học sinh được hướng dẫn các kiến thức cần thiết về Đề án 06, cài đặt, kích hoạt, sử dụng định danh điện tử, sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến và trở thành các “hạt nhân” tuyên truyền, nhân rộng Đề án 06 đến người thân, gia đình, làng xóm.

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam nhấn mạnh, Công an tỉnh đang chủ trì, quyết liệt nâng cao tỷ lệ, phấn đấu đến 30/9 hoàn thành kích hoạt hơn 738.200 tài khoản theo chỉ tiêu được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06. Ảnh: C.Đ

Quảng Nam cũng phấn đấu hết năm 2023 lọt vào nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước đối với nhiệm vụ này. Đồng thời đẩy nhanh phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử của Đề án 06 vào điều hành kinh tế - xã hội và các ứng dụng khác cho người dân. Quan trọng nhất là người dân phải thực sự thấy hiệu quả của Đề án 06” - Đại tá Hồ Song Ân nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu, thời gian tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân viên các sở, ban ngành và các địa phương phải đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID. Đồng thời nhanh chóng hoàn thiện và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; vận động người dân sử dụng tài khoản VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

UBND huyện Tây Giang trao tặng sim Viettel cho người dân có nhu cầu dùng sim chính chủ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng các tiện ích của Đề án 06.

Đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang phải xung kích tuyên truyền, vận động người thân, công dân tại nơi làm việc và cư trú sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ thủ tục hành chính thay thế cho hình thức nộp trực tiếp.

“Công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương phải nhịp nhàng, gắn kết chặt chẽ với người dân, doanh nghiệp, khẳng định rõ quyết tâm chính trị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án 06. Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò xung kích để hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến từ cấp thôn, tổ dân phố. Việc tuyên truyền không chỉ dừng lại ở cài đặt, kích hoạt VNeID mà phải chú trọng tuyên truyền tiện ích, khuyến khích người dân hưởng ứng, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nói.