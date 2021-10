Quảng Nam tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

AN BÌNH | 07/10/2021 07:31

(QNO) - Ngày 6.10, UBND tỉnh có Công điện yêu cầu tăng cường triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, mưa lũ.

Vị trí áp thấp nhiệt đới lúc 19 giờ ngày 6.10.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ đêm 6.10 đến ngày 8.10, do có một đợt mưa lớn diện rộng nên các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động II đến báo động III; trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ ở mức báo động I đến trên báo động II. Đề phòng khả năng các sông suối nhỏ ở mức trên báo động III. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Giang, Đông Giang và một số xã miền núi của huyện Núi Thành và Đại Lộc.

Chủ động ứng phó

Để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, mưa lũ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Công điện số 130 (ngày 6.10.2021) của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, ven sông, khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các địa phương ven biển bằng mọi biện pháp kêu gọi, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển nằm trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó với thiên tai theo địa bàn đã được phân công. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để kịp thờit chỉ đạo ứng phó, khắc phục.