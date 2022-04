Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn diện rộng từ ngày 4 - 5.4

(QNO) - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ ngày 4 - 5.4, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Đợt mưa lớn diện rộng này là do chịu ảnh hưởng của phần phía tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa, kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới trên cao.



Theo bản tin sáng nay 3.4 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ đang xuống chậm. Tuy nhiên, dự báo từ ngày 3 - 6.4, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức xấp xỉ báo động I; trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ ở mức dưới báo động I.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn và một số xã vùng núi huyện Đại Lộc, Núi Thành và Phú Ninh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng những vùng trũng thấp, ven sông suối; ngập úng cục bộ tại TP.Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Nam Phước, thị trấn Hà Lam và thị trấn Núi Thành.