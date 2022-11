Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn trong 2 ngày tới

(QNO) - Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15-60mm, có nơi trên 60mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới. Ảnh: Đài KTTV Quảng Nam

Một số nơi mưa to như tại Trạm đo mưa Khâm Đức (Phước Sơn) 83mm, Trạm thủy văn Ái Nghĩa (Đại Lộc) 63mm, Trạm thủy văn Nông Sơn (Nông Sơn) 90mm, Trạm thủy văn Giao Thủy (Duy Xuyên) 66mm và Trạm khí tượng Trà My (Bắc Trà My) 93mm.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 30-70mm, có nơi cao hơn 100mm.

Từ 48 giờ đến 72 giờ tới mưa tiếp tục giảm dần, chủ yếu có mưa, mưa rào và có khả năng kết thúc đợt mưa lớn này.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối; gây ngập lụt, ngập úng tại các vùng thấp trũng.