Quảng Nam tiếp tục mưa lớn đến ngày 17/10

13/10/2023

(QNO) - Từ ngày 13 - 17/10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Mưa lớn đang diễn ra tại nhiều địa phương của Quảng Nam (ảnh minh họa). Ảnh: A.B

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ phổ biến từ 15 - 60mm, có nơi lớn hơn như Trạm thủy văn Câu Lâu 66mm, Trạm thủy văn Ái Nghĩa 70mm, Trạm thủy văn Hội An 84mm, Trạm khí tượng Cù Lao Chàm 117mm.

Dự báo từ 10 giờ ngày 13 đến 10 giờ ngày 15/10, các địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi và vùng đồng bằng phía nam phổ biến từ 40 - 120mm, có nơi hơn 150mm; vùng đồng bằng phía bắc phổ biến từ 120 - 250mm, có nơi hơn 250m.

Từ ngày 15 đến 17/10, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở các địa phương vùng núi phía bắc từ 80 - 150mm, có nơi hơn 200mm; vùng đồng bằng và vùng núi phía nam phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi hơn 300mm.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo mưa lớn gây nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét tại các sông suối vùng núi; sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông suối nhỏ; ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.

Trong sáng nay 13/10, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ đang biến đổi chậm và ở mức dưới báo động 1.