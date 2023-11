Quảng Nam tiếp tục mưa lớn đến ngày 17/11

Ảnh hưởng không khí lạnh, Quảng Nam khả năng mưa lớn từ 13 - 17/11

AN BÌNH | 10/11/2023 - 17:24

(QNO) - Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ ngày 13 - 17/11 các địa phương trong tỉnh khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.