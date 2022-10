AN BÌNH | 12/10/2022 14:43

(QNO) - Sáng nay 12/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có văn bản gửi Công ty CP Thủy điện Đắc Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương yêu cầu vận hành các hồ thủy điện Đắc Mi 4, Sông Bung 4, A Vương về mực nước đón lũ thấp nhất.

Quảng Nam yêu cầu các thủy điện vận hành về mực nước đón lũ thấp nhất. Ảnh: CTV

Lúc 7 giờ sáng nay 12.10, mực nước tại trạm thủy văn Hội Khách là 11,39m, tại Ái Nghĩa là 5,96m. Mực nước lúc 9 giờ sáng nay tại hồ thủy điện Sông Bung 4 là 219,63m, Đắc Mi 4 là 257,9m.



Theo đó điều chỉnh thời gian, lưu lượng, nội dung vận hành đối với các hồ chứa thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4, A Vương theo Công văn 289 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh bản hành trong sáng nay 12.10.

Cụ thể, tổ chức vận hành đưa mực nước các hồ Đắc Mi 4, Sông Bung 4, A Vương về mực nước đón lũ thấp nhất trước 10 giờ ngày 14/10. Thời điểm bắt đầu vận hành thay đổi lưu lượng từ 11 giờ 30 ngày 12/10.

Thông số vận hành đối với hồ thủy điện Đắc Mi 4 với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm (từ 400-450 m3/s); hồ thủy điện Sông Bung 4 với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm (từ 350-400m3/s). Đối với hồ Thủy điện A Vương, mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm (từ 150-400m3/s).

* Cũng trong sáng nay 12/10, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có văn bản gửi Công ty thủy điện Sông Tranh yêu cầu vận hành hồ thủy điện Sông Tranh 2 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất trước 17 giờ ngày 13/10.

Thời điểm bắt đầu vận hành từ 17 giờ ngày 12/10, với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm (từ 50-200m3/s). Chuyển chế độ vận hành theo quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 9 Quy trình 1865.

Mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 lúc 10 giờ ngày 12/10 là 165,65m; mực nước tại trạm thủy văn Nông Sơn là 8,83m, tại trạm thủy văn Câu Lâu là 1,84m.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa. Thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Đồng thời thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy để theo dõi.

* Sáng nay 12.10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng có văn bản gửi UBND các địa phương Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An yêu cầu đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Thu Bồn.

Theo đó, yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn về người, tài sản, hoạt động trên sông, ven sông khi các thủy điện vận hành điều tiết theo chỉ đạo của UBDN tỉnh. Thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò, ngầm tràn và hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin điều tiết các hồ chứa thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn.

Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, các khu vực sạt lở bờ sông sẵn sàng ứng phó. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó. Nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết khi điều tiết các hồ chứa thủy điện. Tăng cường thời lượng và tần suất đưa tin trên các phương tiện, nhất là hệ thống phát thanh tại các xã, phường, thị trấn về việc điều tiết của các hồ chứa thủy điện.