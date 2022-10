Quảng Nam yêu cầu hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện về cao trình mực nước cao nhất trước lũ

Từ 13-16/10, Quảng Nam có khả năng xảy ra đợt mưa lớn

P.V | 11/10/2022 - 21:20

(QNO) - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng phần phía bắc của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ đêm 13/10 đến ngày 16/10 các địa phương trong tỉnh khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.