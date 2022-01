Quế Sơn lo tết cho người nghèo

Thời gian qua, các cấp, ngành của huyện Quế Sơn triển khai nhiều phần việc để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quế Sơn được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ảnh: T.L

Mái ấm nghĩa tình

Cuối tháng 12.2021, bà Phạm Thị Thân (ở tổ dân phố Lãnh Thượng 1, thị trấn Đông Phú) được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà ở. Sau gần một tháng thi công, căn nhà mới kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp Tết Nhâm Dần nên bà Thân rất vui.

“Ngôi nhà trước đây của tôi bị hư hỏng, phần mái bị mối phá nát, nhiều cây đòn tay sập xuống nên tôi rất lo lắng mỗi khi trời mưa gió. Tôi thuộc diện hộ nghèo, sống đơn thân và bị khuyết tật ở chân nên không có điều kiện sửa lại căn nhà. Tôi rất biết ơn và xúc động khi được Mặt trận huyện quan tâm hỗ trợ nhà ở” - bà Thân bộc bạch.

Ông Lý Xuân Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn cho biết, trong dịp Tết Nhâm Dần này, Mặt trận huyện vận động các nhà hảo tâm, đồng thời xuất Quỹ vì người nghèo hỗ trợ xây dựng 15 nhà đại đoàn kết, mỗi nhà 40 - 50 triệu đồng.

Đặc biệt, trong năm 2021 Mặt trận huyện tiếp nhận gần 3,7 tỷ đồng từ nguồn điều chuyển Quỹ cứu trợ của tỉnh hỗ trợ xây dựng 78 nhà (mỗi nhà 40 triệu đồng) cho người dân ở vùng thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ xây dựng 10 nhà bị hư hỏng hoàn toàn do mưa đá, gió lốc gây ra tại các xã Quế Long, Quế An, Quế Châu và thị trấn Đông Phú.

Cạnh đó, từ nguồn Quỹ cứu trợ huyện và vận động mạnh thường quân, Mặt trận huyện cũng hỗ trợ 80 triệu đồng cho 2 hộ dân có nhà bị hư hỏng do mưa bão ở xã Quế Phong và thị trấn Đông Phú.

Cùng với hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, huyện Quế Sơn cũng luôn quan tâm, hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng, gia đình chính sách.

Ông Lê Viết Phương - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH Quế Sơn cho biết, năm 2021, thực hiện Nghị quyết số 15 (ngày 19.4.2021) của HĐND tỉnh, huyện Quế Sơn đã cấp kinh phí hỗ trợ xây mới 182 ngôi nhà, sửa chữa 196 ngôi nhà cho người có công cách mạng với tổng kinh phí hơn 11,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 10,4 tỷ đồng và ngân sách huyện 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, huyện phối hợp với Tập đoàn Trung Thủy xây dựng 10 nhà tình nghĩa (mỗi nhà 50 triệu đồng) và triển khai xây dựng 4 nhà tình nghĩa do huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) hỗ trợ cho gia đình chính sách khó khăn (mỗi nhà 50 triệu đồng).

Nhiều phần quà yêu thương

Trong mỗi dịp tết đến xuân về, các cấp, ngành của huyện Quế Sơn luôn nỗ lực vận động quà tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ông Lý Xuân Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn cho biết, dịp Tết Nhâm Dần này, Mặt trận huyện vận động và tiếp nhận tổng cộng 4.390 suất quà (trong đó có 1.650 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất và 2.740 suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất) hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Mặt trận huyện Quế Sơn vận động hỗ trợ quà tết cho người nghèo. Ảnh: T.L

Mặt trận huyện còn chuyển 600 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các hội đặc thù của huyện hỗ trợ hội viên khó khăn. Trong khi đó, ở cơ sở, Mặt trận các xã, thị trấn của Quế Sơn cũng nỗ lực vận động được hàng nghìn suất quà với kinh phí ước tính hơn 2,5 tỷ đồng trao tặng cho người khó khăn.

“Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, trong dịp tết cổ truyền năm nay, tất cả hộ nghèo trên địa bàn huyện đều được tặng 1 - 2 suất quà tết. Qua đó, giúp họ đón một cái tết đầy đủ, vui tươi, đầm ấm hơn” - ông Phong nói.

Cùng với Mặt trận huyện, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quế Sơn cũng tích cực hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn đón tết. Ông Nguyễn Viết Xuân - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết, đơn vị đã trích nguồn tích lũy trao quà cho 105 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí 137,5 triệu đồng.

Tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 và tặng 317 suất quà với tổng trị giá gần 120 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Bà Lưu Lê Thị Ngàn Thương - chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH Quế Sơn cho hay, trong dịp Tết Nhâm Dần, huyện có 9.820 đối tượng được nhận quà của Chủ tịch nước với kinh phí hơn 3 tỷ đồng và 11.580 đối tượng được nhận trợ cấp, quà của tỉnh với kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng.

Huyện cũng tiếp nhận hơn 45,7 tấn gạo cấp cho 3.030 nhân khẩu với kinh phí gần 571 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ. Ngoài ra, UBND huyện Quế Sơn cũng xuất ngân sách thăm, tặng quà tết cho 70 người có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và 244 lãnh đạo huyện qua các thời kỳ với kinh phí 346 triệu đồng.

Hỗ trợ 65 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 32,5 triệu đồng. Phối hợp trao quà tết cho 250 trẻ em với số tiền 112 triệu đồng. Thăm, tặng quà cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện trong đêm giao thừa...