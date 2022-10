(QNO) - Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh phối hợp UBND xã Tam Hải (Núi Thành) ra mắt mô hình “Tiếng loa an ninh, an toàn giao thông đường thủy” tại phà Tam Hải.

Lễ ra mắt mô hình “Tiếng loa an ninh, an toàn giao thông đường thủy” tại phà Tam Hải. Ảnh: T.C

Mô hình “Tiếng loa an ninh, an toàn giao thông đường thủy” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và du khách qua lại trên tuyến phà Tam Hải, góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên lĩnh vực đường thủy nội địa.

Đồng thời, phát huy vai trò, sức lan tỏa của mô hình trong việc vận động nhân dân đấu tranh phòng chống tội phạm, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa tại phà Tam Hải nói riêng, bến khách ngang sông nói chung. Mô hình còn giúp cơ quan công an, chính quyền địa phương chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác trên đường thủy.

Người dân xã đảo Tam Hải lưu thông bằng phà. Ảnh: T.C

Theo Thượng tá Võ Chí Công - Phó Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, thời gian qua, an ninh, an toàn giao thông đường thủy là vấn đề quan trọng được Đảng và Nhà nước quan tâm bằng nhiều cơ chế, chính sách. Đối với xã đảo Tam Hải, do đặc thù cách trở, người dân và du khách đều phải đi lại bằng phà nên việc đảm bảo an toàn khi lưu thông là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng.

[VIDEO] - Ra mắt mô hình “Tiếng loa an ninh, an toàn giao thông đường thủy” tại phà Tam Hải:

“Trước những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn giao thông đường thủy lẫn nguy cơ về tội phạm trộm cắp, móc túi tại tuyến phà này, Phòng Cảnh sát đường thủy đã chủ động khảo sát, tham mưu xây dựng mô hình “Tiếng loa an ninh, an toàn giao thông đường thủy” tại phà Tam Hải. Qua đó, vừa nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại vừa giúp phòng chống hiệu quả tội phạm” - Thượng tá Võ Chí Công cho hay.

Ra mắt tổ tự quản mô hình “Tiếng loa an ninh, an toàn giao thông đường thủy”. Ảnh: T.C

Tặng áo phao người dân thôn Đông Tuần (xã Tam Hải). Ảnh: T.C

Tại buổi tuyên truyền, Phòng Cảnh sát đường thủy công bố quyết định thành lập tổ tự quản mô hình với 7 thành viên và thông qua quy chế hoạt động của tổ tự quản. Phòng cũng trao tặng 15 áo phao cho thành viên tổ tự quản, hơn 30 áo phao cho người dân thôn Đông Tuần (xã Tam Hải).