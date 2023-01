Rộn ràng hương vị tết

Hàng loạt hoạt động vui xuân đón tết đang được nhiều địa phương chuẩn bị, hứa hẹn một cái tết cổ truyền rực rỡ sắc màu và đậm đà phong vị truyền thống...

Tổ chức gói bánh tét để trải nghiệm tết cổ truyền. Ảnh: C.F.P

Những ngày này, khắp các ngõ phố người dân trang trí đèn hoa rực rỡ. Đặc biệt hơn, tết năm nay chứng kiến sự đầu tư khá mạnh mẽ cho khâu trang hoàng tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ giải trí.

Chị Phạm Thị Thúy Hải - chủ quán cà phê Phiêu (đường Tôn Thất Tùng, TP.Tam Kỳ) cho biết, ngay từ giữa tháng Chạp, quán Phiêu đã lên ý tưởng trang trí về một không gian tết cổ truyền, để du khách có thể trải nghiệm cảm giác như đang đón tết ở quê nhà mình.

Chăm chuốt không chỉ về mặt không gian, từ 24 tháng Chạp, bếp lửa đã được nhóm để những bạn trẻ có thể trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét tại quán. “Chúng tôi mong sẽ mang lại cảm giác tươi vui từ sắc hoa rực rỡ cùng với những hoài niệm về tết xưa khi khách có dịp đến với Phiêu” - chị Phạm Thị Thúy Hải nói.

Một không gian quen thuộc để người dân cùng dạo chơi tết tại TP.Tam Kỳ, phải kể đến không gian truyền thống tại Quảng trường 24/3.

Cùng với các tạo hình truyền thống, ông Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, bên cạnh chủ đề “Xuân ấm áp yêu thương”, ý tưởng về một con tàu vươn khơi dành cho Năm khởi nghiệp quốc gia tại Quảng Nam cũng được trưng bày tại không gian xuân này.

Người dân và du khách được chiêm ngưỡng không gian sắc màu của hoa tươi được tạo hình thành những căn nhà rợp sắc hay một thuyền hoa rực rỡ trở thành điểm check-in độc đáo...

Trẻ em vui tết. Ảnh: CFP

Tại TP.Hội An, chương trình chợ tết xưa với chủ đề “Hội An hưng thịnh” được tổ chức nhằm tái hiện khung cảnh chợ tết Hội An những năm về trước, bắt đầu từ 16/1 - 20/1 (tức ngày 25 - 29 tháng Chạp) và từ ngày 23 - 27/1 (mùng 2 đến mùng 6 âm lịch) với cảnh một phiên chợ ngày tết mang đậm nét văn hóa phương Đông tại CAMAN Village.

Chương trình chợ tết xưa không chỉ được thể hiện qua cách bày trí không gian chợ, vật phẩm trang trí mà còn thông qua phương thức giao thương hay các mặt hàng buôn bán.

Ngoài ra, TP.Hội An cũng tổ chức đa dạng hoạt động đón Tết Nguyên đán khác như hội Hoa xuân Quý Mão, chợ phiên khởi nghiệp sáng tạo, vũ hội “Xuân trên phố”, chương trình nghệ thuật đón giao thừa Quý Mão, hội tết trồng cây, lễ giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng, hội thi hô hát bài chòi, Hội An 2023... xuyên suốt từ ngày 14/1 đến ngày 9/2 (tức 23 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng).

Không chỉ có sự chuẩn bị cho các hoạt động trang hoàng tết, các sự kiện nghệ thuật, biểu diễn được nhiều địa phương chuẩn bị chu đáo. Năm nay, lần đầu tiên TP.Tam Kỳ tổ chức liên hoan nghệ thuật “Giai điệu thành phố hoa sưa vàng”. Đây là liên hoan quy tụ 13 xã phường và 15 CLB trên địa bàn tham gia với 30 tiết mục biểu diễn ở các thể loại ca múa nhạc, nhảy hiện đại...

Lần đầu tiên TP.Tam Kỳ tổ chức Liên hoan Giai điệu thành phố hoa sưa vàng

Đại diện Trung tâm Văn hóa TP.Tam Kỳ cho biết, địa phương sẽ chọn 20 tiết mục đặc sắc nhất để biểu diễn vào tối giao thừa tại Quảng trường 24/3. Ngoài ra, TP.Tam Kỳ chuẩn bị một lịch hoạt động tết khá dày dặn với hàng loạt chương trình, sự kiện nghệ thuật, thể thao giải trí.

Cùng với chương trình “Giai điệu thành phố hoa sưa vàng”, một đường hoa cũng như không gian tết tại bờ hồ Nguyễn Du cũng được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngay trong tối 28 âm lịch, tại không gian này sẽ tổ chức chương trình ca nhạc “Nhịp điệu mùa xuân”. “Liên hoan hô hát bài chòi TP.Tam Kỳ” lần thứ 4 vẫn tiếp tục trở thành sân chơi của người dân say mê giai điệu dân ca, sẽ được tổ chức vào các ngày mùng 8, mùng 9 tháng Giêng.

Từ những điệu bài chòi, hò khoan, hát lý nói lý đến mâm cỗ, bánh mứt hoa trái ngày tết hay thậm chí là không gian gia đình ngày tết các miền đều được tái hiện chân thật tại các khu vực công cộng ở nhiều địa phương...