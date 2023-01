Rùng mình cảnh người dân liều mình băng qua đường ray tàu lửa ở An Mỹ (Phú Ninh)

(QNO) - Chỉ vì không thể chờ tàu mà nhiều người dân liều mình băng qua đường ray tàu lửa đoạn thôn An Mỹ (xã Tam An, Phú Ninh). Nhiều trường hợp bị mắc kẹt xe máy trên đường ray rất dễ xảy ra tai nạn.

Ông Nguyễn Ngọc Anh (xã Tam An, Phú Ninh) chia sẻ: “Đoạn này nguy hiểm lắm, mỗi ngày khá đông công nhân và học sinh đi tắt qua đây. Vì tàu hay dừng cách đó một đoạn vào giờ cao điểm nên người dân chọn cách băng qua đây để không phải chờ tàu. Nguy hiểm nhất là khi vượt đường ray thì nhiều xe bị mắc gầm.

Cách đây vài hôm, một phụ nữ đi qua bị mắc xe giữa đường ray, loay hoay không thể nào dắt xe qua được. Tôi phát hiện kịp, chạy đến giúp mới thoát được. Vừa lúc tàu chạy tới thì lôi được xe máy ra”.

Còn bà Nguyễn Thị Lan (thôn An Mỹ, xã Tam An) cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8/1, có hai học sinh qua đường ray thì xe cũng tắt máy và mắc kẹt giữa đường ray. Em này không thể kéo xe ra, lại quá hoảng sợ nên ngồi luôn trên xe.

Lúc đó, tôi hoảng hốt hô lớn để cảnh báo, còn ông Nguyễn Ngọc Anh thấy tàu đang tới gần nên xông tới và lôi xe máy của học sinh này ra trong gang tấc. Cũng may là không xảy ra tai nạn".

[VIDEO] - Người dân thôn An Mỹ (xã Tam An, Phú Ninh) di chuyển qua đường ray rất đông và tiềm ẩn nguy hiểm TNGT đường sắt:

“Người dân khi qua đoạn đường ray này nên quan sát kỹ chứ ở đây không có người gác chắn, nhất là chị em phụ nữ tay chân yếu ớt, chạy xe máy qua đây lúng túng dẫn đến tắt máy xe, khi tàu đến không xử lý kịp thì rất dễ xảy ra tai nạn” - bà Nguyễn Thị Lan nói.

Ông Trần Văn Dự - Chủ tịch UBND xã Tam An (Phú Ninh) chia sẻ: “Đoạn đường băng qua đường ray tàu hỏa thuộc thôn An Mỹ do Bộ GTVT quản lý, việc người dân lưu thông qua đường này rất nguy hiểm. Không nên vì tàu lửa dừng lâu ở đoạn phía trên mà chọn cách đi tắt băng qua đây”.