Sắc màu Giáng sinh

(QNO) - Không khí Giáng sinh bao phủ khắp nhiều ngả đường tại TP.Tam Kỳ. Không còn là một lễ hội riêng cho tín đồ Công giáo hay Tin Lành, hình ảnh Giáng sinh đã trở thành quen thuộc với nhiều người dân, như một dịp lễ hội cuối năm rực rỡ sắc màu.





Nhà thờ Chi hội Phương Hòa rực rỡ ánh đèn vào ban đêm. Ảnh: T.L

Không riêng ở những nhà thờ mới tất bật với công việc trang trí dịp lễ Giáng sinh, nhiều nhà hàng, quán cà phê tại Tam Kỳ cũng sắm sửa cây thông Noel, hộp quà, treo đèn màu và trang trí thiệp chúc mừng, các hình ảnh rực rỡ để thu hút khách.

Các nhờ thờ lớn của đạo Công giáo, Tin Lành ở TP.Tam Kỳ đã tổ chức trang trí từ đầu tháng 12 với nhiều tiền cảnh được dựng lên cho mọi người đến tham quan.



Trang trí tại nhà thờ Chi hội Tam Kỳ. Ảnh: T.L

Nhiều ngày nay, ông Nguyễn Quý Phước (50 tuổi) dành thời gian đến trang trí cho nhà thờ Tin Lành tại phường Trường Xuân. “Khâu trang trí nhà thờ được làm sớm nhất để không chỉ người theo đạo Tin Lành mà bất kỳ ai cũng có thể vào tham quan. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên nhà thờ dự định sẽ trang trí nhà thờ thành nơi để mọi người đến vui chơi dịp Giáng sinh. Nghi thức lễ đêm Giáng sinh có thể sẽ được tổ chức trực tuyến để phòng chống dịch. Không khí có phần không được rộn ràng như mọi năm nhưng chúng tôi vẫn muốn giữ được sắc màu rực rỡ cho nhà thờ. Hi vọng mọi người được an lành, dịch bệnh sớm được kiểm soát” - ông Phước nói.

Nhà thờ ở phường Trường Xuân cũng trang trí từ trước đó. Ảnh: T.L

Ông Phước trang trí cây thông Noel trong nhà thờ phường Trường Xuân. Ảnh: T.L

Các hàng quán, siêu thị… cũng đã ngập tràn không khí Giáng sinh với nhiều cây thông Noel được trang trí bắt mắt, rực rỡ ánh đèn. Bắt kịp xu hướng này, các quán cà phê lớn cũng trang trí cây thông Noel và các hình ảnh đặc trưng của lễ Giáng sinh thành địa điểm “check-in” thú vị cho người dân thành phố.

Chị Phạm Khánh Vi (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) cho biết, dù không theo đạo nhưng vẫn khá thích thú với hình ảnh cây thông Noel và không khí Giáng sinh. “Giáng sinh trở thành một dịp lễ hội cuối năm, đánh dấu một năm sắp qua và thời điểm chuẩn bị đón năm mới an lành. Nhiều năm nay mình vẫn hay chụp hình với cây thông Noel để lưu lại hình ảnh làm kỷ niệm” - chị Vi chia sẻ.

Mọi người chụp hình bên cây thông Noel tại siêu thị. Ảnh: T.L

Bên trong nhà thờ Chi hội Trường Xuân. Ảnh: T.L

Nhiều phụ huynh đưa con đi tham quan, vui chơi. Ảnh: T.L

Trẻ em thích thú với cây thông Noel được trang trí với ánh đèn và quả cầu nhiều màu sắc. Ảnh: T.L





Lễ giáng sinh đến nay trở thành ngày để mọi người vui chơi, tham quan, đánh dấu một năm nữa sắp qua. Ảnh: T.L

Lễ Giáng sinh, đón năm mới là một dịp lễ quan trọng của các tín đồ Công giáo và Tin lành, là dịp để mọi người quây quần mừng ngày Thiên Chúa ra đời. Sau thời gian du nhập vào Việt Nam, lễ Giáng sinh đến nay không chỉ là một ngày lễ của riêng những người theo đạo mà còn một dịp lễ hội chung của nhiều người với mong ước chờ đón năm mới an lành.