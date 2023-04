(QNO) - Sân bay quốc tế Đà Nẵng được Tổ chức xếp hạng vận tải hàng không quốc tế (Skytrax) xếp vào top 10 sân bay cải tiến nhất thế giới.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng vào top 10 sân bay cải tiến nhất thế giới năm 2023. Ảnh: N.Đ

Sân bay quốc tế Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam vừa được Skytrax vinh danh tại giải thưởng thường niên The World's Best Airport of 2023 với 2 hạng mục: sân bay cải tiến nhất thế giới (hạng 3) và sân bay khu vực tốt nhất châu Á (hạng 10).

Chín sân bay còn lại trong top 10 sân bay được đánh giá có mức độ cải tiến tốt nhất thế giới bao gồm: Shenzhen (Trung Quốc), New York LGA (Mỹ), Sofia (Bulgaria), Sapporo (Nhật Bản), San Jose Juan Santamaria (Costa Rica), Calgary (Canada), Porto (Bồ Đào Nha), Rome Fiumicino (Italya), Baltimore - Washington (Mỹ).

Hạng mục 10 sân bay khu vực tốt nhất châu Á chủ yếu dành cho những nơi phục vụ các chặng nội địa, trong khu vực. Đây cũng là nơi có thể đáp ứng một phần các chuyến xuyên lục địa nhưng trọng tâm vẫn là tuyến ngắn.

Ngoài sân bay quốc tế Đà Nẵng ở hạng 10, các cái tên còn lại gồm: Centrair Nagoya (Nhật Bản), Haikou Meilan (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản), Hyderabad và Bangalore (Ấn Độ), Xi'an (Trung Quốc), Seoul Gimpo (Hàn Quốc), Changsha (Trung Quốc) và Sapporo (Nhật Bản).