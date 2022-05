Sẵn sàng tổ chức đăng ký xe theo phân cấp

(QNO) - Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho hay, đơn vị đã tích cực triển khai công tác tập huấn và sẵn sàng cho việc tổ chức đăng ký xe theo phân cấp về công an cấp huyện, cấp xã.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 15/2022/TTBCA, ngày 6.4.2022 của Bộ Công an, toàn tỉnh có 17 Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký, quản lý ô tô; 1 Công an cấp huyện và 74 Công an cấp xã được phân cấp đăng ký, quản lý mô tô.

Để chủ động thực hiện, Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn về công tác đăng ký xe cho hơn 340 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và Công an cấp xã làm công tác đăng ký xe. Ngoài ra, các đơn vị đã được lập danh sách, đề nghị Cục CSGT tạo tài khoản đăng ký trên hệ thống phần mềm đăng ký xe, tiến hành phân cấp sê ri biển số xe ô tô và mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho Công an cấp huyện, cấp xã.

Công an cấp huyện đều được hướng dẫn rà soát, tiến hành đặt sản xuất, cấp phát biển số xe, phôi giấy chứng nhận đăng ký xe, bộ đóng số máy số khung, nút bấm biến số ngẫu nhiên. Con dấu thu nhỏ và hệ thống cơ sở hạ tầng đều được chuẩn bị phục vụ công tác đăng ký xe. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành việc kiểm tra, lắp đặt, kết nối vào phần mềm đăng ký xe ô tô cho 17 Công an cấp huyện, phần mềm xe mô tô cho Công an TP.Tam Kỳ và 74 Công an cấp xã.

Phòng CSGT đã tích cực tham mưu, triển khai tập huấn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai cho Công an cấp xã, huyện thực hiện đăng ký xe cho công dân. Ảnh: T.C

Để đảm bảo hoàn thành tiến độ thực hiện việc phân cấp công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương được phân cấp khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, biên chế cán bộ, tận dụng tối đa trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện có để triển khai thực hiện công tác đăng ký, quản lý xe.

Bên cạnh đó, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh trực tiếp xuống cơ sở, kiểm tra an ninh, an toàn thiết bị, kết nối hệ thống và hướng dẫn nghiệp vụ cho 18 Công an cấp huyện và 74 Công an cấp xã.

Từ ngày 21.5, toàn tỉnh sẽ thực hiện công tác đăng ký xe theo chỉ đạo của Bộ Công an. Công an cấp huyện, xã sẽ thông báo công khai các điểm đăng ký để cơ quan, tổ chức, người dân nắm bắt để biết, liên hệ đăng ký, cấp biển số xe.

“Đơn vị đã tập trung phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị để triển khai phân cấp công tác đăng ký xe ô tô cho Công an cấp huyện và đăng ký xe mô tô cho Công an cấp xã đúng tiến độ. Từ 21.5, người dân có thể liên hệ Công an cấp xã, cấp huyện để đăng ký xe theo quy định tại Thông tư số 15 theo thông báo của công an địa phương” - Thượng tá Nguyễn Thành Nhân cho biết.