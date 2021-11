Sạt lở đường gây cô lập xã Trà Leng

(QNO) - Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, trên địa bàn các xã Trà Dơn, Trà Leng (Nam Trà My) nhiều ngày qua xuất hiện mưa to đến rất to, kèm theo dông sét. Xã Trà Leng hiện đang bị cô lập hoàn toàn.

Biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại các điểm sạt lở.

Chiều nay 18.11, một cán bộ xã Trà Leng cho biết, mưa lớn khiến các tuyến đường ra vào xã bị sạt lở nghiêm trọng, không thể lưu thông.

“Tuyến đường ĐH01 vào xã Trà Leng hiện đã có 5 điểm sạt lớn vùi lấp hoàn toàn, riêng điểm tại suối ông Đề (khu vực bị sạt lở hồi cuối năm 2020) bị đứt toàn bộ phần mặt đường. Tuyến đường quốc phòng Đ1K8 cũng bị sạt điểm lớn, sáng nay một số giáo viên phải đi bộ bằng đường rừng để ra bên ngoài” – vị này nói.

Mạch nước ngầm xuất hiện bất thường sau trường Mẫu giáo Trà Leng:

Your browser does not support the video tag.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến ta luy dương phía sau Trường Mẫu giáo xã Trà Leng bị đe dọa sạt lở, theo một số giáo viên nhà trường, có hiện tượng mạch ngầm chảy và xuất hiện rảnh nứt lớn trên ngọn đồi sau trường, cụm trụ điện bên cạnh cũng có dấu hiệu bị nghiêng.

Ông Phan Quốc Cường – Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, hiện Ban chỉ đạo PCTT và TKCN xã đã cho di dời toàn bộ giáo viên và học sinh đến nơi nơi an toàn, đồng thời cho học sinh tạm thời nghỉ học đến hết tuần này.

“Trước tình hình mưa lớn, xã cũng đã cho di dời một số hộ dân trong vùng nguy cơ cao, tiếp tục theo dõi tình hình và vận động di dời khi cần thiết. Mưa vẫn đang rất lớn, xe cơ giới cũng chưa thể tham gia giải phóng ách tắc” – ông Cường thông tin.