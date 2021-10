Sạt lở núi lấp đường, cô lập làng Xa Xít về trung tâm xã Trà Ka

Bắc Trà My: Lũ lớn chia cắt lưu thông giữa hai cầu ngầm sông Trường và sông Nước Oa

VĂN BÌNH | 24/10/2021 - 14:49

(QNO) - Trong 24 giờ qua, tại vùng núi Trà My vẫn liên tục có mưa to và rất to. Trưa nay (24.10), Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn duy trì điều tiết xả lũ qua các cửa xả tràn trên 1.100m3/s.