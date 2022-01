Sẻ chia ngày tết

(QNO) - Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, song việc chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn vẫn được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Thăng Bình chu toàn. Dù khiêm tốn, song đó là tấm lòng, sự sẻ chia yêu thương giữa người với người.

Dù bận rộn công việc cuối năm, những hội viên phụ nữ xã Bình Định Bắc vẫn tham gia gói bánh tét

Hội thi gói bánh tét Xuân yêu thương đã được Hội LHPN xã Bình Định Bắc tổ chức mới đây. Kết thúc hội thi, toàn bộ bánh tét do chính tay chị em phụ nữ 3 chi hội gói ghém đã được trao tặng cho phụ nữ nghèo, hộ khó khăn. Cùng với 50 đòn bánh tét, các loại bánh, mứt cũng sẽ được trao cùng để những hộ khó khăn có được những phần quà thiết thực đón xuân, vui tết.

Chị Nguyễn Thị Đông - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Định Bắc cho biết dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại trên địa bàn xã, song Hội LHPN vẫn quyết định tổ chức hội thi gói bánh tét để thu hút chị em phụ nữ 3 chi hội tham gia. Bánh do các chị tự tay làm, tự tay nấu sẽ được trao tặng cho chị em khó khăn hơn. Bởi vì ngày tết, bánh tét bao giờ cũng được để bày biện trên bàn thờ tổ tiên của mỗi gia đình, nhất là với hộ khó khăn, đòn bánh với họ cũng mang nhiều ý nghĩa.

Bánh tét tại hội thi được nấu trao cho các hộ khó khăn

Ngày cận tết, công việc gia đình tương đối nhiều, vậy mà chị em phụ nữ xã Bình Định Bắc vẫn hào hứng tham gia hội thi.

Chị Võ Thị Thành - Chi hội Phó Phụ nữ thôn Xuân Thái xã Bình Định Bắc cho hay: Để có những đòn bánh chất lượng, trước đó Chi hội phụ nữ thôn huy động chị em chuẩn bị lá, dây buộc, nếp và nhân đậu xanh. Trong quá trình thi, mỗi người thực hiện công đoạn khác nhau để có thể hoàn thành 15 đòn bánh như chuẩn bị lá chuối, gói, cột bánh và trang trí để ban tổ chức chấm điểm.

"Thường thì bánh tét do đàn ông gói bao giờ cũng buột chặt hơn, còn đằng này do các chị em chúng tôi làm lấy, đương nhiên sẽ không thể so sánh bằng. Song bánh làm ra là cả một quá trình chuẩn bị, mang theo những tấm lòng thơm thảo" - chị Thành cho biết thêm.

Khoảng 40 hộ khó khăn của thôn Châu Lâm (Bình Trị, Thăng Bình) đã được mua 1kg thịt heo, 10kg gạo, bánh, mứt, các nhu yếu phẩm chỉ với giá 0 đồng. Phiên chợ 0 đồng do Ban công tác mặt trận thôn Châu Lâm tổ chức vào sáng ngày 26 (âm lịch).

Phiên chợ 0 đồng cuối năm do Ban công tác Mặt trận thôn Châu Lâm tổ chức

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại Phiên chợ 0 đồng, các lực lượng đoàn viên chi đoàn thôn đã hướng dẫn bà con ngồi giãn cách, từng người vào tham gia phiên chợ. Hộ nào thiếu món gì thì lấy thứ đó.

Cảm động đến bật khóc, bà Lê Thị Cọng (thôn Châu Lâm, xã Bình Trị) ra về với 2 túi hàng khá nặng và ấm áp tình người. Vốn dĩ bà chỉ lấy mỗi gian hàng một ít, nhưng do rau, củ, quả còn khá nhiều nên bà được thôn hỗ trợ cho túi thứ 2.

"Nhận quà tôi mừng lắm. Như vậy là tết có thịt, có gạo, có mứt đã đủ đầy rồi" - bà Lê Thị Cọng nói.

Các nhu yếu phẩm phục vụ cho bà con ngày tết

Phiên chợ 0 đồng do Ban công tác Mặt trận thôn Châu Lâm phối hợp với Chi đoàn Thanh niên thôn tổ chức. Mỗi suất hàng gồm 1kg thịt heo, 10kg gạo, bánh chưng, bánh tét, mứt dừa và các loại nhu yếu phẩm trị giá 700 ngàn đồng. Bà Nguyễn Thị Kiều - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Châu Lâm cho biết, phiên chợ ấm tình người này hoạt động được chính là nhờ tấm lòng của nhiều mạnh thường quân. Dịch bệnh khiến nhiều người gặp khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, giúp bà con nghèo tiếp tục có thực phẩm cho những ngày tết.

Cùng với các cấp các ngành chăm lo tết cho hộ nghèo, huyện Thăng Bình cũng đã nhanh chóng chuyển quà, tiền, hiện vật của Trung ương, tỉnh trị giá gần 12 tỷ đồng cho những gia đình chính sách, người có công. Ngoài ra, hơn 111 tấn gạo đã được cấp phát cho hộ nghèo, cận nghèo của 20 xã, thị trấn. Cạnh đó, qua kênh Hội Chữ thâp đỏ, 22 xã, thị trấn đã vận động hơn 10.300 ngàn suất quà tết tổng trị giá 4,9 tỷ đồng cho hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam.