Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý phòng cháy chữa cháy

AN BÌNH | 18/09/2023 11:38

(QNO) - Triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Quảng Nam yêu cầu tăng cường PCCC tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh... Ảnh: M.L

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể và chủ tịch UBND các địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh về triển khai công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC bằng nhiều hình thức phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, tự giác chấp hành. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH thuộc thẩm quyền.

Công an tỉnh phối hợp các sở, ban ngành và địa phương liên quan rà soát các nội dung, nhiệm vụ để thực hiện theo đúng quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, kiến thức về PCCC và thoát nạn cho người dân khi có tình huống cháy xảy ra với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng.

Thường xuyên rà soát, thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, trường mẫu giáo (từ 2 tầng trở lên), cơ sở lưu trú, khu dân cư, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ, nhà cao tầng… Kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện an toàn PCCC và an ninh trật tự.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý, không để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thanh tra, giám sát hoặc để cơ sở hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và các điều kiện quy định khác có liên quan.

Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC đối với khu dân cư, nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trọng tâm là vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy; mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người được tuyên truyền, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ PCCC, thoát nạn; vận động gia đình tháo dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ 2 để thoát nạn khi có cháy xảy ra.

Thường xuyên rà soát, xây dựng tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng. Rà soát, kiểm tra 100% khu dân cư, hộ gia đình có nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Hướng dẫn tự trang bị bình chữa cháy, vận động lắp đặt thiết bị báo động cháy tại khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để cảnh báo sớm, thoát nạn khi có xảy ra cháy nổ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác PCCC và CNCH tỉnh năm 2023 tham mưu UBND tỉnh triển khai nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ nội dung kiểm tra tại các sở, ban ngành và địa phương liên quan.

Kịp thời đề xuất, biểu dương đơn vị, địa phương thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời nghiêm túc phê bình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH theo thẩm quyền.