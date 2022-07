Số người nhận hỗ trợ Covid-19 chưa đạt theo con số được phê duyệt

(QNO) - Sáng nay 11.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã có buổi giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Sở LĐ-TB&XH.

Đoàn giám sát làm việc với Sở LĐ-TB&XH về chính sách hỗ trợ lao động. Ảnh: D.L

Theo Sở LĐ-TB&XH, sau đại dịch, tỉnh đã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động (LĐ) gồm Nghị quyết 68 ngày 1.7.2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 126 ngày 8.10.2021 của Chính phủ.

Toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 6.288 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 324.284 người được hỗ trợ, với tổng số tiền đã chi hỗ trợ hơn 273,5 tỷ đồng/hơn 296,8 tỷ đồng phê duyệt; số người được hỗ trợ thêm là 25.384 người, với số tiền đã chi hỗ trợ là hơn 22,9 tỷ đồng/hơn 25.3 tỷ đồng phê duyệt.

Đại điện Sở LĐ-TB&XH báo cáo tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ với đoàn giám sát. Ảnh: D.L

Lý do được Sở LĐ-TB&XH báo cáo với đoàn giám sát việc chi hỗ trợ ít hơn số được phê duyệt, do địa phương báo cáo số người đề nghị hỗ trợ và phân bổ kinh phí cao hơn rất nhiều so với số liệu Sở LĐ-TB&XH theo dõi, cập nhật hàng ngày. Thủ tục để Sở LĐ-TB&XH đề nghị bổ sung kinh phí qua nhiều công đoạn nên chậm, đến nay số tiền đã chi hỗ trợ chênh lệch so với số đã được phê duyệt khoảng 10%.

Đợt này, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ làm việc thêm với một số địa phương, từ đó có báo cáo giám sát chính xác về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh trong và sau đại dịch.