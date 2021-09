Sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước 17 giờ chiều nay 11.9

(QNO) - Đó là một trong những nội dung yêu cầu trong Công điện số 07, ngày 11.9.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường ứng phó bão số 5 và mưa lũ.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Nam, đêm nay (11.9.2021) đến sáng ngày mai (12.9.2021), bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương Quảng Nam, gây ra gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua có gió bão mạnh cấp 8 - cấp 9; giật trên cấp 9.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ nối với hoàn lưu bão số 5, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to, đến mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Từ ngày hôm nay (11.9) đến ngày 13.9, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung từ trong ngày hôm nay (11.9) đến hết ngày mai 12.9. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước 17 giờ chiếu 11.9 và đề phòng sạt lở đất ở miền núi. Ảnh: H.P

Theo đó, cảnh báo các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ; nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn và một số xã miền núi của huyện Núi Thành; nguy cơ xảy ra ngập úng tại thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Nam Phước và thị trấn Núi Thành.

Để đảm bảo an toàn về người, tài sản; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 06 ngày 10.9.2021 về việc chủ động ứng phó bão số 5 và mưa lớn.

Theo đó, tập trung thực hiện quyết liệt các nội dung sau:

1. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực trên đảo, ven biển, ven sông, những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước, hoàn thành trước 17 giờ ngày 11.9.2021. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

2. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết qua các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử http://pctt.quangnam.vn, trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam, thông tin lượng mưa tại các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thông qua ứng dụng VRAIN trên điện thoại di động và địa chỉ http://Vrain.vn để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Tổ chức công tác truyền thông, thông tin kịp thời đến nhân dân biết về tình hình bão, mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh.

3. Sở TT-TT, Viễn thông Quảng Nam, Công ty Điện lực Quảng Nam chủ động phương án đảm bảo hoạt động thông tin liên lạc, điện phục vụ chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lớn.

4. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lớn để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục.

5. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

6. Khuyến cáo nhân dân trên địa bàn không nên ra đường từ 20 giờ ngày 11.9.2021 cho đến khi bão tan (trừ lực lượng làm công tác PCTT và TKCN các cấp).

7. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình biết thông tin về tình hình bão, mưa lớn để chủ động các biện pháp ứng phó, có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư tại công trình; trường hợp không đảm bảo an toàn phải tổ chức di dời công nhân, phương tiện thi công đến nơi an toàn trước 18 giờ ngày 11.9.2021; tổ chức kiểm tra, thực hiện đầy đủ biện pháp neo giằng, hạ tháp, đảm bảo an toàn đối với công trình có sử dụng cần trục tháp, vận thăng, thang máy.