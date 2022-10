Sớm điều tra nguyên nhân vụ cháy tàu và ca nô du lịch tại Cửa Đại

(QNO) - Sáng nay 10.10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường bến thủy Cửa Đại (phường Cửa Đại, TP.Hội An) để chỉ đạo công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả vụ cháy tàu và ca nô du lịch.

Lửa thiêu rụi hoàn toàn nhiều ca nô du lịch. Ảnh: Q.T

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho hay vụ cháy gây thiệt hại nặng, nhiều tàu vận tải và ca nô du lịch bị trôi xa cách bờ gần 100m nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp, các lực lượng đã nỗ lực phối hợp, dập tắt hoàn toàn đám cháy trên các tàu. Trong đó, Công an tỉnh huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng với cảnh sát đường thủy, Công an TP.Hội An và Công an phường Cửa Đại tham gia ứng cứu.

Các lực lượng tham gia chữa cháy. Ảnh: Q.T

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, các tàu và ca nô đều cháy lớn, nguy cơ nổ nên tiếp cận khá nguy hiểm. Thêm vào đó, phương tiện chữa cháy dưới nước còn hạn chế, các lực lượng dùng máy bơm nhỏ hút nước từ dưới sông lên, hiệu quả chữa cháy vì thế cũng còn thấp. Có 8 tàu bị cháy hoàn toàn.

“Các lực lượng công an đang phối hợp với biên phòng và cơ quan chức năng khác tìm cách đưa phương tiện vào bờ để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Rất may, hiện tại không có thiệt hại về người. Lãnh đạo Công an tỉnh đã giao Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thành lập đoàn công tác để tiếp tục điều tra, sớm làm rõ vụ việc” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết.

Thiệt hại do vụ cháy gây ra rất lớn. Ảnh: Q.T

Ông Mai Văn Tây - Giám đốc Công ty Du lịch Đảo Nhớ cho hay 2 ca nô du lịch của đơn vị bị cháy rụi, thiệt hại hàng tỷ đồng. Hai tàu này đưa vào khai thác được 5 năm, đang neo đậu trong bến thì xảy ra sự cố.

Trước đó như Báo Quảng Nam điện tử thông tin, lúc 2 giờ sáng nay 10.10, tại bến thủy nội địa Cửa Đại xảy ra vụ cháy tàu và ca nô du lịch đang neo đậu. Đám cháy lan ra 9 phương tiện gồm 4 tàu gỗ và 5 ca nô cao tốc, trong đó có 8 phương tiện bị cháy hoàn toàn. Các tàu có bảo hiệm trách nhiệm dân sự, riêng có 3 tàu gỗ mua bảo hiểm thân vỏ.

[VIDEO] - Hiện trường vụ cháy tàu và ca nô sáng nay 10.10: