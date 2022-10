Sông Tranh 2 vận hành điều tiết hồ chứa đón lũ, cắt lũ cho hạ du

(QNO) - Ảnh hưởng của mưa to kéo dài, Từ 7h sáng 10.10, trên địa bàn hai huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My đón lượng mưa lớn. Lưu lượng nước về hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 là hơn 3842m3/s, tương ứng với mực nước hồ ở cao trình 156,68m.

Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết để đón lũ, điều tiết, cắt lũ toàn bộ cho hạ du, không tạo ra dòng chảy đột biến khi lượng mưa lũ tiếp tục gia tăng, từ sáng 10.10, đơn vị bắt đầu vận hành điều tiết hồ chứa theo Quy định 1865 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tại hồ chứa Thủy điện Sông Tranh, tính đến 13h chiều, đơn vị đã đón toàn bộ nước lũ từ thượng nguồn với 3842,19m3/s; không xả tràn về hạ du, không mở van, phát điện chạy liên tục 2 tổ máy, lưu lượng xả qua ống duy trì dòng chảy tối thiểu ở mức 5,7m3/s”.

Cũng theo ông Toàn, hiện nay Công ty Thủy điện Sông Tranh đang túc trực công nhân 24/24 để tiếp tục ứng phó và điều tiết nước đón lũ toàn bộ, không gây ngập lụt cho vùng hạ du nhà máy trong những ngày mưa lũ này.