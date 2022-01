Sửa điện miễn phí cho người dân vùng cao

(QNO) - Trong chuỗi hoạt động Tháng tri ân khách hàng năm 2021, Điện lực Trà My thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam vừa khảo sát, sửa chữa điện miễn phí cho đồng bào vùng cao thôn 3 (xã Trà Mai, Nam Trà My) phục vụ bà con vui xuân đón tết.

Nhân viên Điện lực Trà My sửa chữa điện miễn phí cho người dân xã Trà Mai (Nam Trà My). Ảnh: H.P

Điện lực Trà My tiến hành kiểm tra, sửa chữa điện miễn phí cho khách hàng thuộc Dự án 2081 cấp điện huyện Nam Trà My và sửa chữa hệ thống điện trong nhà cho các hộ dân. Đơn vị đã thay thế bóng đèn led cũ, hệ thống bảng điện trong nhà nhằm đảm bảo an toàn sử dụng điện. Dịp này, Điện lực Trà My đến thăm, tặng quà 15 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.