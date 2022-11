Tai nạn giao thông tháng 11 giảm cả 3 tiêu chí

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, tháng 11 năm nay (tính từ 15/10 đến hết 14/11), toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 9 người và bị thương 3 người. So với tháng trước liền kề, TNGT giảm 6 vụ (giảm 40%), giảm 1 trường hợp tử vong (giảm 10%) và giảm 8 người bị thương (giảm 72,72%).

Nạn nhân Dương Văn Quyến (Tam Kỳ) chia sẻ nỗi đau bị TNGT tại lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT mà Ban ATGT tỉnh tổ chức vào ngày 21/11 vừa qua. Ảnh: C.T

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh cho biết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT), trong tháng 11, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tại các địa phương Tam Kỳ, Núi Thành. Sự kiện thu hút hơn 120 người tham gia và ban tổ chức còn phát tờ rơi tuyên truyền, trao 40 mũ bảo hiểm, 10 áo mưa.

Cảnh sát giao thông toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.417 trường hợp vi phạm ATGT, ra quyết định xử phạt 1.681 trường hợp với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng; tước 175 giấy phép lái xe có thời hạn; tạm giữ 273 phương tiện để xử lý.

Qua hệ thống giám sát an ninh trật tự Công an tỉnh trên quốc lộ 1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt phối hợp với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh trích xuất dữ liệu và gửi thông báo cho 42 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, lập biên bản 11 trường hợp, xử phạt 52 triệu đồng.

Cũng trong tháng 11, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và công an các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận 8.133 hồ sơ xe. Bao gồm, đăng ký mới 3.955 mô tô, 433 ô tô; cấp đăng ký tạm cho 2.015 ô tô…

Như vậy, tổng số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang quản lý trên địa bàn tỉnh gồm có 1.174.229 xe (57.081 ô tô, 1.117.148 mô tô). Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt còn tham gia các hoạt động nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT. Dự và trao mũ bảo hiểm tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT vào sáng ngày 21/11 do Ban ATGT tỉnh tổ chức...