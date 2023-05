Tam Kỳ: Cháy nhà lúc rạng sáng ở phường An Sơn, hai người tử vong

(QNO) - Vụ cháy xảy ra khoảng 3h sáng ngày 31/5 tại căn nhà 2 tầng của ông Nguyễn Thanh (SN 1957, trú phường An Sơn, TP.Tam Kỳ). Vụ cháy làm hai người chết.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Nam tham gia chữa cháy tại hiện trường.

Khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe CNCH, 1 xe chỉ huy đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy; chia 3 tổ tiếp cận căn nhà.

Lúc này, đám cháy đã bùng lên dữ dội, nguy cơ cháy lan sang các nhà liền kề, gây rất nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy. Sau khi vào được bên trong căn nhà, tổ tiếp cận từ phía sau căn nhà ở tầng 2 phát hiện một cụ bà còn sống nên đã nhanh chóng đưa ra ngoài, đưa đi cấp cứu. Lực lượng chữa cháy sau đó phát hiện tại khu vực cầu thang nối tầng 1 lên tầng 2 có 2 nạn nhân đã tử vong.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Thanh và bà Nguyễn Thùy Hoa (SN 1955); cụ bà được cứu sống là cụ Đỗ Thị Anh (SN 1921).

Một lãnh đạo phường An Sơn cho hay: “Ban đầu xác định nạn nhân ngủ ở tầng 2, phòng kín do sử dụng điều hòa. Sự cố cháy xảy ra vào lúc nửa đêm, có thể do gia đình không kịp phát hiện nên gặp nạn trong vụ cháy” - vị này cho hay.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy.