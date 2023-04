Tam Kỳ có 93,2% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa

Tam Kỳ phối hợp đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường

MỸ LINH | 12/03/2023 - 14:54

(QNO) - Những ngày qua, lực lượng công an phối hợp cùng thanh niên phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) và Chi đoàn các Trường Mẫu giáo Hương Sen, Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường THCS Lê Hồng Phong phối hợp đảm bảo an toàn giao thông trước các cổng trường.