Tam Kỳ: Cứu hộ thành công 100 người bị dòng nước cô lập trong đêm

(QNO) - Lượng mưa quá lớn, hệ thống giao thông, cấp thoát nước tê liệt, gần 100 người dân ở phường An Sơn (TP.Tam Kỳ) bị “thất thủ” giữa dòng nước lũ trong đêm tối. Từ sự ứng cứu khẩn trương của lực lượng bộ đội, thanh niên xung kích thành phố đã đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng Tam Kỳ dùng ghe nhỏ “giải cứu” trong đêm người dân khối phố 8 (phường An Sơn) đến nơi an toàn

Hơn 19 giờ tối qua 10.10, mưa vẫn đổ xuống xối xả. Mọi ngã đường đổ về khối phố 8 (phường An Sơn) hầu như bị chia cắt hoàn toàn. Gần 100 người dân nơi đây lâm vào trạng thái hốt hoảng khi dòng nước lũ ngày càng dâng cao đột ngột. Khi nhận được thông tin báo từ Tổ dân phố và người dân, Trung tá Huỳnh Mai Dương - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP.Tam Kỳ đã huy động lực lượng ứng cứu. Tại đây, cùng với hơn 20 thanh niên xung kích tại địa phương, hai chiếc ghe nhỏ với đầy đủ phương tiện cứu hộ đã đến vị trí bị cô lập.

Lực lượng thanh niên xung kích bồng một cụ già trong vùng lũ ra xe

Khi cả gia đình 7 nhân khẩu của chị Nguyễn Thị Tường Lan gồm mẹ già và 6 người con nhỏ được đưa đến nơi an toàn, chị Lan xúc động: “Khi thấy nước ngày càng dâng cao, mẹ con em nghĩ chắc sẽ chết, chứ người già, trẻ con, tứ bề là nước, không biết chạy đâu. May nhờ các anh bộ đội và thanh niên đã ứng cứu đúng lúc, em cảm ơn nhà nước nhiều lắm”.

Trong thời gian gần 2 giờ đồng hồ, gần 100 người già, trẻ em ở khối phố 8 đã được Ban Chỉ huy quân sự TP.Tam Kỳ và lực lượng thanh niên xung kích địa phương ứng cứu thành công. Thêm một chiếc thuyền vượt dòng lũ xiết, trong đêm khuya đưa được người dân đến nơi an toàn, là thêm một lần niềm vui nhân lên với lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Đưa trẻ em ở khối phố 8, An Sơn đi lánh nạn

Đưa dân ra khỏi vùng ngập lụt

Trung tá Huỳnh Mai Dương - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP Tam Kỳ nói: “Khi tiếp cận hiện trường trong điều kiện đêm tối, mưa to, nước lớn, nguy hiểm nhất là hệ thống điện thắp sáng chập chờn, chúng tôi đã đưa ra phương án ứng cứu bằng thuyền nhỏ, phao cứu hộ, chọn lực lượng khoẻ, biết bơi và am hiểu địa hình. Để vừa ứng cứu kịp thời cho bà con, nhưng cũng đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và chiến sĩ. Khi đưa được bà con ra khỏi vùng nguy hiểm, nhìn ánh mắt nụ cười của các cụ già, em thơ, thật sự anh em chúng tôi không còn cảm giác mệt mỏi nữa”.

Tại TP.Tam Kỳ, trong đêm 10.10 mưa lớn vẫn kéo dài, dòng nước lũ bủa vây nhiều đường phố. Vì vậy, hành động ứng cứu kịp thời của những người lính cụ Hồ, lực lượng thanh niên xung kích địa phương sẽ mãi là hình ảnh đẹp với người dân vùng thiên tai.