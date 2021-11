Tam Kỳ hỗ trợ hơn 2,47 tỷ đồng cho người khó khăn do Covid-19

(QNO) - Thông tin từ UBND TP.Tam Kỳ, tính đến ngày 24.11, TP.Tam Kỳ đã ban hành các quyết định hỗ trợ cho 200 lao động, 1.140 người thực hiện cách ly, 602 người điều trị Covid-19, 65 hộ kinh doanh, hỗ trợ bổ sung cho 35 trẻ em... với tổng kinh phí thực hiện lên đến hơn 2,47 tỷ đồng.

TP.Tam Kỳ đã hỗ trợ hơn 2,47 tỷ đồng cho những người khó khăn do đại dịch Covid-19. Ảnh: X.H

Cụ thể, về thực hiện Nghị quyết số 68, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, địa phương này đã hỗ trợ 42 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động với số tiền hơn 170 triệu đồng; 20 lao động ngừng việc với số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ 7 trẻ em thực hiện cách ly y tế (7 triệu đồng); 65 hộ kinh doanh (195 triệu đồng); Hỗ trợ tiền ăn cho 602 người điều trị Covid-19 với số tiền hơn 693 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn cho 451 người thực hiện cách ly với số tiền hơn 422 triệu.

Với Nghị quyết số 45 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, TP.Tam Kỳ đã hỗ trợ cho 138 lao động tự do với hơn 270 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn cho 689 người thực hiện cách ly với hơn 676 triệu đồng.