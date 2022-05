Tam Kỳ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

(QNO) - Sáng nay 7.5, Liên đoàn Lao động TP.Tam Kỳ đã tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Hơn 200 cán bộ, đoàn viên, người lao động đại diện các công đoàn cơ sở trên địa bàn TP.Tam Kỳ tham gia sự kiện này.

Liên đoàn Lao động TP.Tam Kỳ tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động vào sáng nay 7.5. Ảnh: L.D

Tháng công nhân với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, gắn với chủ đề Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 là “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Các cấp, ngành phối hợp vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế, xã hội của thành phố.

Liên đoàn Lao động TP.Tam Kỳ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân lao động trong thời gian qua. Ảnh: L.D

Các cấp công đoàn của thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, cụ thể hóa các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” và cuộc vận động “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với chủ đề hoạt động năm 2022: “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động.

Các ngành của TP.Tam Kỳ sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp; hướng dẫn thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giao kết hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Tại lễ phát động, Bảo hiểm xã hội Quảng Nam, LĐLĐ TP.Tam Kỳ, Phòng Tư pháp TP.Tam Kỳ phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật đến gần 200 cán bộ công đoàn, công nhân lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Đồng thời, các thắc mắc của người lao động về thực hiện các chính sách pháp luật liên quan cũng đã được các cơ quan chức năng giải đáp cụ thể.

Tại lễ phát động, LĐLĐ TP.Tam Kỳ trao 27 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghề nghiệp...