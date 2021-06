Tấm lòng của anh Chương

(QNO) - Hơn một tuần nay, anh Lê Văn Chương (khối phố Hòa Thanh, phường Tân An, TP.Hội An) không ngại trời nắng nóng, vẫn miệt mài đạp xe đi phát nước chanh, khẩu trang đến người bán vé số, xe ôm đang kiếm sống khắp nơi trong phố cổ.

Anh Chương tặng nước chanh người bán hàng rong. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Anh Lê Văn Chương cho biết, mỗi sáng anh đều dậy sớm tự tay nấu nước sôi để nguội, làm nước chanh rồi cho vào tủ lạnh làm mát. Sau đó, khoảng 10 giờ 30 - 11 giờ 45 và 13 giờ 30 - 15 giờ 30 hằng ngày anh đạp xe đi phát nước chanh quanh các tuyến đường phố cổ Hội An.

“Tôi chọn 2 khung giờ này vì người bán vé số, hàng rong, xe ôm thường nghỉ ngơi tránh nắng dọc các tuyến đường. Nắng nóng, ai cũng khát, tôi chỉ mong chai nước chanh có thể giúp mọi người giải nhiệt để vơi bớt mệt mỏi, cạnh đó phát khẩu trang để mọi người ý thức trong phòng chống dịch bệnh Covid-19” - anh Chương chia sẻ.

Việc làm của anh Chương cũng không giống ai, thay vì chọn một điểm cố định để cấp phát, anh tự mình đạp xe đèo theo thùng xốp chứa khoảng 50 chai nước chanh loại 350 - 500ml để trao tận tay người lao động nghèo khó. Nhận chai nước chanh, chị Na Kim (phường Điện Nam Đông, Điện Bàn) bán xôi ở Hội An chia sẻ: “Từ sáng giờ tôi rất mệt vì trời quá nóng, xôi lại ế. Được anh Chương tặng chai nước, tôi cảm kích vô cùng”.

Anh Chương pha nước chanh phát cho người lao động mỗi ngày. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Anh Chương làm nghề dẫn chương trình cho các sự kiện ở Hội An và được nhiều người mến mộ bởi sự thành công và tấm lòng thiện nguyện. Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Hội An, anh đóng cửa quán cà phê do mình làm chủ để đi phát hơn 4.000 khẩu trang đến tiểu thương, người lao động. Nhiều lần anh kêu gọi quyên góp gạo, mỳ tôm, sữa… giúp đỡ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2020.

“Nhiều lúc có người nói tôi làm màu, dở hơi… nhưng tôi không bận tâm. Tôi nghĩ mình làm một việc nho nhỏ, có thể chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trong thời buổi dịch bệnh này là cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ rồi. Sắp tới tôi có dự định mua 11 chiếc xe đạp và quà để phối hợp Hội LHPN xã Cẩm Kim (Hội An) tặng 11 hộ gia đình khó khăn có con em đang độ tuổi đến trường” - anh Chương nói.